Egymilliárd dolláros ajándékot kap Ukrajna Kanadától

Kanada egymilliárd dollár értékű fegyvert biztosít Ukrajnának, ezt vasárnap jelentette be a Kijevben Mark Carney kanadai miniszterelnök, aki Ukrajna Szovjetuniótól való függetlenedésének évfordulóján látogatott az orosz inváziótól sújtott országba. A hadászati csomag drónok, rakéták és páncélozott járművek átadását is magában foglalja.

Mark Carney (j) kanadai miniszterelnök gáláns felajánlást tett Ukrajna számára / Fotó: AFP

A júniusi G7-csúcstalálkozón Kanada további kétmilliárd dolláros katonai segítségnyújtást ígért. Ma büszkén jelentem be, hogy ebből az összegből több mint egymilliárd dollárt a fegyverarzenáljuk megerősítésére fordítunk – drónok, lőszer és páncélozott járművek leszállításán keresztül, amelyek már a jövő hónapban megérkeznek

– mondta Carney az RBC-Ukraine hírügynökség beszámolója szerint.

A kanadai miniszterelnök azt is bejelentette, hogy országa több tízmillió dollárt biztosít sürgősségi segélyekre, óvóhelyek létrehozására és a kibertámadások elhárításának támogatására.

„Az ukrán gyermekek hazatéréséért létrehozott nemzetközi koalíció társelnökeként Kanada megerősíti az együttműködést Ukrajnával, az európai partnerekkel és az Egyesült Államokkal a gyermekek azonnali és feltétel nélküli visszatérésének biztosítása érdekében” – tette hozzá a kanadai kormányfő.