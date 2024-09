Tinédzserek halála miatt kérte a MÁV az Oktatási Hivatal segítségét

Az elmúlt két hétben két tizenéves fiatalt is vonat gázolt halálra, egy másik tinédzser pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A baleseteket minden esetben figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok megszegése okozta. A MÁV az Oktatási Hivatal segítségét kérte az iskolások edukálására, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a balesetek.

Aggódik a fiatalokért a MÁV, túl sok a baleset / Fotó: Lakatos Péter

A MÁV Sín-Tér címmel készített ismeretterjesztő kisfilmet, amely a biztonságos vasúti közlekedésre, a veszélyekre és a szabályok betartására hívja fel a figyelmet. A MÁV arra kéri a hivatalt, hogy minél több diákhoz juttassák el a filmsorozat epizódjait, hogy a fiatalokban tudatosuljon: a vasút és a vasúti átkelők közelében is figyelmesnek kell lenniük. Három hete egy tinédzsert agyoncsapott az áram, amikor felmászott egy vasúti kocsira, más gyerekeket azért gázolt el egy vonat, mert a fülhallgatójuk miatt nem hallották a vasúti átkelőhöz közeledő járművet. A vasúttársaság már 2800 iskolához küldte ki az ismeretterjesztő sorozatot.

A Sín-Tért a BME Fizikai Intézet mesteroktatója, Hartlein Károly segítségével készítették.

A sorozat három epizódjának témáit a vasúton legjellemzőbb, tragikus kimenetelű vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek adták. A Sín-Tér sorozat a fékút, az elsodrási határ és az áramütés témakörében mutatja be érthetően, látványosan, a fizika törvényszerűségeivel alátámasztva a balesetek okait. Az ismeretterjesztő filmsorozat epizódjait a pedagógusok elérhetik a Nemzeti Köznevelési Portál oldalán

– olvasható a MÁV sajtóközleményében.

Az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, Sipos Imre elmondta, hogy amikor a MÁV megkereste őket a vasútbiztonsági kisfilmek ügyében, nem is volt kérdés, hogy részt vesznek az együttműködésben.

A MÁV arra is felhívta a figyelmet, hogy a vasúti gázolásoknak két elszenvedőjük van, az áldozatok mellett a mozdonyvezetők is, akik szörnyű traumákat élnek át, amikor ilyen baleset történik.

A rendkívül sok baleset történik a magyar vasúthálózaton. Az idei évben már 56 (ez 14-gyel több mint tavaly) baleset történt a vasúti átjárókban, 15 esetben halálos végkimenetelű. A figyelmetlenség vagy a KRESZ-szabályok be nem tartása miatt összesen 90 esetben gázolt idén vonat. Tavaly ez a szám 26 volt. Nagyon sok esetben gyerekek az áldozatok, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat. Rosszul mérik fel a közeledő vonat sebességét, a féktávolságot, vagy túl közel állnak a peron széléhez. Előfordult az is, hogy fiatalok olyan videót akartak készíteni, amelyen az utolsó pillanatban ugranak el a közeledő vonat elől. A tinédzsereket érintik azok az esetek is, amikor felmásznak a várakozó vagonok tetejére, ahol megrázza őket az áram.