Viharok: több ezer kárbejelentés érkezett a Generalihoz az elmúlt hétből

Közel 2500 viharkárral kapcsolatos bejelentés érkezett a Generali Biztosítóhoz szeptember 10–18. között, és ezek értéke a 350 millió forintot is megközelítette – derül ki a biztosító csütörtöki közleményéből.

Egy hét alatt közel 350 milliós kárt okoztak a viharok a Generali ügyfeleinél / Fotó: Shutterstock

A legtöbb bejelentés az elmúlt egy hét viharai miatt érkezett a Generalihoz, ezt követik a tetőbeázások okozta károk és a pincebeázások.

A társaság azt is elárulta, hogy a bejelentések legnagyobb része Győrből érkezett, de Sopron, Mosonmagyaróvár és Szombathely is súlyos károkat szenvedett el.

A heves esőzések miatt kialakult árvíz, áradások is komoly problémákkal jártak szerte az országban, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatása szerint a Duna Magyarországon a III. fokú árvédelmi szintet meghaladóan tetőzik a legtöbb helyen, a Lajtán a valaha mért legmagasabb vízállás (LNV), a Murán pedig az I. fok szintjét megközelítő tetőzések jöhetnek. Budapesten az előrejelzések szerint szombaton tetőzhet az árhullám.

Hogyan kerülhetjük el a károkat?

A Generali Biztosító pár jó tanácsot is adott a károk elkerülésére, melyek első eleme, hogy rendszeresen tájékozódjunk az aktuális időjárásról. Ha erős szél ígérkezik, zájuk be az ablakokat, és vigyük védett helyre szabadban lévő vagyontárgyainkat, autóval pedig, ha lehet, ne parkoljunk fa alá. Ha vihar várható, nem árt áramtalanítani elektromos eszközeinket, és a villámvédelemmel ellátott elosztók is megoldást jelenthetnek. Azonban tartsuk észben, hogy egy közeli villámlás még így is kárt tehet az eszközeinkben a telefon-, internet- vagy tévékábel-csatlakozáson keresztül.

Ha kertes házban lakunk, mindig tartsuk tisztán az épület ereszeit és csatornáit, hogy a lezúduló csapadékot megfelelően el tudják vezetni.

A biztosító szerint viharkár esetén először nézzünk körbe alaposan, hogy hol okozott kárt a vihar, készítsünk felvételeket is a károkról, illetve ha van rá lehetőségünk, szüntessük meg a balesetveszélyes állapotokat, akár szakember segítségével is. Ezután, ha lehet, kezdjük meg a károk enyhítését, például használjunk ideiglenes fóliatakarást megbomlott tető esetén, szivattyúzzuk ki a vizet a pincéből, ha elöntötte, de érdemes lehet a félig letört, veszélyes ágakat is levágni, és elkezdeni a bútorok szárítását. A sérült eszközöket pedig vigyük biztonságos helyre, szükség esetén vizsgáltassuk be őket.