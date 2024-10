Az izraeli háború 377. napja – a húszik föld alatti raktárát lőtte szét az amerikai hadsereg

Joe Biden elnök utasítására az amerikai erők nagy hatótávolságú B–2-es bombázógépekkel precíziós csapást mértek szerdán a jemeni húszi lázadók öt föld alatti fegyverraktárára – jelentette be helyi idő szerint szerdán este Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Hozzátette, hogy a húszik továbbra is támadják a Vörös-tengeren elhaladó hajókat, ezzel akadályozzák és veszélyeztetik a nemzetközi kereskedelmet, veszélyeztetik ártatlan civilek és amerikai, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal szövetséges erők katonáit, de a környezetnek is ártanak.

A jemeni húszikra mért csapást az Egyesült Államok / Fotó: AFP

Az Irán által támogatott síita húszik azóta támadják rendszeresen az Ádeni-öbölben és a Vörös-tengeren közlekedő nyugati kereskedelmi és hadihajókat, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni terrortámadásával egy évvel ezelőtt kitört a Gázai övezeti háború. A húszik magyarázatuk szerint ezzel a Hamász oldalán bekapcsolódtak a háborúba. Már csaknem száz ilyen támadást hajtottak végre. Sikerült elsüllyeszteniük két hajót, egyet elraboltak, és négy tengerész halálát okozták. A hajók megtámadásán kívül a jemeni lázadók időnként Izrael területét is támadják drónokkal, amit azonban az izraeli légvédelem általában elhárít.

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia ezzel párhuzamosan rendszeresen támadja a húszik indítóállásait és egyéb infrastruktúráját, legutóbb október elején hajtottak végre egy összehangolt támadást 15 célpont ellen azokon a területeken Jemenben, amelyeket a lázadók ellenőrzésük alatt tartanak.

Az amerikai védelmi miniszter közlése szerint a föld alatti fegyverraktárak elleni csapásokkal a húszik ütőképességének gyengítése volt a cél.

A húszik tévéadója, az al-Maszira azt jelentette csütörtök hajnalban, hogy amerikai és brit gépek támadták a főváros, Szanaa, valamint Szaada város egyes pontjait.