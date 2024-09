A Hezbollah készen áll a harcra, ha Izrael megindítja az offenzívát

Először szólalt meg Hasszán Naszrallah Hezbollah-vezér halála óta a síita csoport helyettes vezetője, Naim Kasszem, aki szerint Izrael nem fogja elérni céljait a háborúban és a Hezbollah készen áll az izraeli szárazföldi invázióra. Azt is elárulta, hogy a legközelebbi alkalmas időpontban megválasztják a Hezbollah új főtitkárát.

Libanon ellen légi csapások sorát hajtotta végre a Hezbollah / Fotó: AFP

Csapássorozat a Hezbollah ellen

Izrael az elmúlt hetekben több súlyos csapást is mért a Hezbollahra, nagyrészt lerombolva a szervezet kommunikációját, miközben végzett számos vezetővel is. Az izraeli titkosszolgálati akciókat és légi csapásokat pedig félő, hogy szárazföldi offenzíva követi. A The Wall Street Journal pedig arról ír, hogy

az izraeli különleges alakulatok már részt is vettek libanoni bevetéseken, melyek célja főként információ gyűjtése egy esetleges szárazföldi támadás előtt.

Az izraeli légi csapások nemcsak a Hezbollah vezetőit pusztítják, hiszen a Hamász is arról számolt be hétfőn, hogy egy vezetőjét megölte egy légi csapás a libanoni Türoszban, míg egy másik palesztin szervezet három parancsnokának a halálát jelezte a Bejrút elleni légi csapások után.

Izrael nem kímélte a jemeni húszikat sem legújabb támadásai során, így egyre nagyobb az esélye egy, az egész régiót lángba borító háborúnak. Az iráni külügyminisztérium szóvivője azt ígérte, hogy Izrael fizetni fog a bűneiért, ám Teherán egyelőre úgy tűnik, kénytelen tétlenül nézni, ahogy Izrael bombázza szövetségeseit. Az iráni válaszlépéseket megnehezítik a térségben tartózkodó amerikai hadihajók is.

Mindeközben az ENSZ szerint már több mint 100 ezren menekültek Libanonból Szíriában.