Nyugati hatalmak foghatnak össze Izrael ellen

Több mint egy éve tart az izraeli háború. Ráadásul az izraeli hadsereg (IDF) immár kétfrontos küzdelmet folytat, a Hamász ellen a Gázai övezetben, a Hezbollah ellen pedig Libanonban küzdenek a katonák. A harcokban azonban a terroristák mellett civilek is életüket vesztik, és rengeteg ember szenved a háború sújtotta térségekben. Emiatt a nemzetközi közösségben is egyre többen nézik rossz szemmel Tel-Aviv ténykedését. Legutóbb Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy ne adjon el több fegyvert Izraelnek – írta a Times of Israel.

Pedro Sanchez a konfliktus kezdete óta kritikus Izrael katonai tevékenységével szemben / Fotó: AFP

A spanyol kormányfő annak kapcsán beszélt erről, hogy csütörtökön két nemzetközi békefenntartó súlyosan megsérült egy katonai akció során. Az eset amiatt történt, mert az izraeli erők tüzet nyitottak egy megfigyelőállásra. Az IDF pénteken közleményt adott ki arról, hogy kivizsgálja az esetet.

Spanyolország jelenleg 650 békefenntartót állomásoztat Libanonban, és egy spanyol tábornok vezeti az ENSZ-missziót.

„Hadd bíráljam és ítéljem el ezen a ponton azokat a támadásokat, amelyeket az izraeli fegyveres erők az ENSZ libanoni missziója ellen intéznek” – jelentette ki Pedro Sanchez nem sokkal azt követően, hogy a Vatikánban találkozott Ferenc pápával.

A miniszterelnök egyébként már a Hamász elleni gázai háborúja során is végig kritikus volt Izraellel szemben. Elmondta, hogy Spanyolország 2023 októberében leállította a fegyvereladásokat Izraelnek, és arra kéri a világ többi részét, hogy tegye ugyanezt, ezzel ugyanis szerinte megakadályozható a további eszkaláció a térségben.

Már Macron is kritizálja Izraelt

Nem Sanchez az első vezető politikus, aki kemény hangot üt meg Tel-Avivval szemben az elmúlt napokban. Szombaton Emmanuel Macron francia államfő sürgette az Izraelnek történő fegyverszállítások leállítását, és politikai megoldást szorgalmazott a Hamász tavaly október 7-i támadása által kirobbant, több mint egy éve tartó gázai háborúban.

„Most az a prioritás, hogy leállítsuk a konfliktusban használt fegyverek szállítását, és visszatérjünk a politikai megoldáshoz” – mondta akkor a francia elnök, aki hozzátette, hogy Izrael magának is árt, ha nem hajlandó a tűzszünetre.