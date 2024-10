Orbán Viktor: a Kaukázus felől érkezhet zöld áram az unióba

Orbán Viktor köszönetét fejezte ki, hogy a georgiaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. A miniszterelnök kedden a Tbilisziben tartott sajtótájékoztatón elmondta, senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak.

Orbán Viktor szerint Georgiában szabad és demokratikus választásokat tartottak / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar és a georgiai harcos népek, mégis mindketten a békepártiak

A miniszterelnök elmondása szerint nem akart a kampány során Georgiába menni, mert az úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyi emberek döntésébe, ezért inkább megvárta a választás eredményét. Megjegyezte, hogy a két népben egymásról kölcsönösen pozitív kép él, aminek talán a történelem lehet az oka: "önök egy szabadságharcos nép, mi is azok vagyunk, nagyhatalmak vesznek bennünket körül, önöket is, mindig harcolnunk kellett a szuverenitásért, meg a szabadságért, valószínűleg ez a történelmi tény hozta létre azt a pozitív előítéletet, amellyel a két nép ma egymásra tekint".

Orbán Viktor gratulált a georgiai miniszterelnöknek a friss választási győzelméhez, és megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte a voksolás körüli vitát, illetve a nemzetközi szervezetek értékeléseit, s azt látta, hogy "senki sem meri megkérdőjelezni", hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt. "Minden kritikai megjegyzés mellett, idáig senki nem mer elmenni. Ezt jól is teszik, hiszen mi, magyarok, is küldtünk megfigyelőket, itt voltunk, láttuk a saját szemünkkel, hogy mi történik" - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a magyar megfigyelők jelentései egyértelműen pozitívak voltak és egy szabad és demokratikus választásról számoltak be.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Magyarország Ukrajnával szomszédos ország, ezért tudja, hogy milyen a háború, s a béke értékével is tisztában van. "Magyarország egy békepárti ország Európában és nagyra értékeljük az önök erőfeszítéseit, hogy önök szintén a béke oldalán állnak. Senki sem akarja tönkretenni a saját országát és belevinni egy értelmetlen háborúba, úgyhogy mi értjük a georgiai emberek döntését, akik a béke mellett szavaztak, nálunk is így áll a helyzet" - emelte ki a miniszterelnök.