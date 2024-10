Orbán Viktor Strasbourgból: erőszakot követnek el Európa ellen

A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar javaslat az, hogy be kell vezetni a schengeni csúcstalálkozók rendszerét és közösen kell menedzselni a schengeni határokat EU-s szinten. Az is javasolta, hogy folytatódjon az Európai Unió balkáni bővítési folyamata, mert 20 éve ígérte meg az EU a Nyugat-Balkánnak, hogy felveszi az unióba. Hozzátette, hogy „Szerbia nélkül semmilyen bővítés nélkül nem lesz sikeres.”

Az amerikai elnökválasztásról azt mondta, hogy „ha Trump nyer, több pezsgő nyílik ki”. Azt is mondta, hogy ha a republikánusok győznek, új fejezet nyílik az Európai Unió és az Egyesült Államik viszonyában. Hozzátette, hogy Donald Trump republikánus elnökjelölt kijelentette, hogy nem fogja megvárni a beiktatását, hogy kezelje az orosz-ukrán háborút.

Az egyik újságírói kérdésre, ami szerint a spanyol VOX nevű párt hitelt kapott magyar MBH Banktól, azt válaszolta a kormányfő, hogy

a kormány nem szól bele mások üzlet ügyeibe, de azt megjegyzi, hogy Magyarországon a pártok az államtól kapnak költségvetési pénzt.

Más országokban egyes pártok nem kapnak kölcsönt bankoktól. „Ez így méltányos?” – tette hozzá a miniszterelnök. Azt is mondta, ha valaki Magyarországra érkezik, és kölcsönt akar felvenni, a kormánynak nem lesz ráhatása.

Az Orbán Viktor azt is mondta, hogy Magyarország megpróbálja az együttműködést elősegíteni Oroszországgal, és nem akarja azt leállítani. „Azt hiszem, kellemetlen pillanatokat fogok most mindenkinek okozni, de azt szeretném mondani, hogy a nyugati országok a háború kitörését követően összességében 8,5 milliárd dollárnyi energiát vettek Oroszországtól” – tette hozzá.

Korábban Orbán Viktor egy videót tett közzé a közösségi oldalain. A Honvédség gépéről jelentkezett a kormányfő, miután megérkezett Strasbourgba. A miniszterelnök kedden tartott nemzetközi sajtótájékoztatót.

Ez egy parlamenti vita, bemutatjuk a programot, aztán lesz egy kis lökdösődés, csihi-puhi, ahogy az már csak lenni szokott.

– fogalmazott a videóban.