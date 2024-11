Hollandia–Magyarország férfi válogatott labdarúgó-mérkőzést tartanak szombat este Amszterdamban 20:45-ös kezdéssel. A sportesemény kapcsán Orbán Viktor is posztolt a közösségi oldalán.

Holland–magyar: Orbán Viktor és Geert Wilders már melegít, de még van egy kis dolguk / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök ebben arról számolt be, hogy az esti holland-magyar előtt a Patrióták Európáért közgyűlést tartanak Párizsban. „Geert Wilders barátommal már melegítünk” – zárta bejegyzését.

A csoport második helyének megszerzése, ezzel együtt a negyeddöntő lesz a tétje szombaton az amszterdami holland–magyar mérkőzésnek a Nemzetek Ligája élvonalát jelentő A divízióban. Nem kicsi a tét, ahogy a politikában sem. A Patrióták Európáért pártszövetség első közgyűlését bonyolítja a francia fővárosban.

A tanácskozáson elfogadják a kontinens szuverenista erőit tömörítő pártcsalád statútumát és megválasztják tisztségviselőit. A Patrióták európai parlamenti frakciója – a Fidesz részvételével – már korábban megalakult, és az EP harmadik legerősebb képviselőcsoportja.

És ha már Wilders! A holland belpolitika is turbulens időszakát éli. Úgy tűnik, a hirtelen kirobbant kormányválság elült, legalábbis egyelőre senki nem jelentett be újabb lemondását a kabinetből. A holland kormányválság részleteiről ebben a cikkben számoltunk be.