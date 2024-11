Két főpolgármester-helyettese is lehet Karácsony Gergelynek, harc Európa legnagyobb lítiumbányájáért – heti összefoglaló

Miközben a hazai bankoknál lévő devizabetét-állomány lassan csökken, rekordszintre, 2 ezermilliárd forint fölé emelkedett a külföldi bankokban lévő betétek mennyisége.

A harmadik negyedévben is népszerű maradt az állampapír, csaknem 490 milliárd forintnyi új lakossági megtakarítást vonzott.

Ha nem hiszi el, hogy mekkora bajban van az európai járműgyártás, akkor csak ezt az egy kínai autót nézze meg

Nemcsak az elektromos, hanem a hagyományos meghajtású autók terén is előretör Kína, ezt mutatja a Kantoni Autószalon, ahol a Geely bemutatta a legújabb SUV-modelljét. Az köztudomású, hogy az elektromos meghajtás terén az elmúlt néhány évben óriási versenyelőnyre tettek szert a kínai gyártók, amiben persze vastagon benne vannak az állami támogatások, és ami ki is verte a biztosítékot az EU-ban: válaszul büntetővámokat vetett ki rájuk. Ettől még tény, hogy ma egy kínai modell akár 2-3 millió forinttal is olcsóbb, mint európai társa, ráadásul sokszor sokkal nagyobb felszereltséget, és ami a lényeg, már minőséget is adnak a gyártók ugyanazért az árért.

Ez azonban nem csak a színtisztán elektromos meghajtású gépjárművekre igaz: az autószalonon kezdték el előértékesíteni a Geely első könnyű terepjáróját, a Cowboyt, amelynek indulóára 13 300 dollár, azaz mindössze 5 millió 147 ezer forintba kerül. Talán mondani sem kell, ennyiért Európában szinte semmilyen SUV-t nem lehet kapni.

Ez persze még az akkor is igaz, ha tisztában vagyunk azzal, mire ideér Európába egy ilyen modell, biztosan jóval drágább lesz ennél. De hogy mekkora árelőnnyel indulnak a kíniak, arra a BYD a legjobb példa.

Harc Európa legnagyobb lítiumbányájáért – az EU, Kína és az oroszok viaskodnak érte

Környezetvédők tiltakozása közepette készül a Rio Tinto elindítani a 2,7 milliárd dolláros szerbiai lítiumprojektjét, amely az országban az uniós csatlakozás miatt is fontos, de amely még végső engedélyre vár. A lítiumról szóló szerb döntést a geopolitikai szempontok közötti egyensúlyozás nehezíti.