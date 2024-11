Saját béketervvel állhat elő Törökország – kérdéses, kinek jó

Erdoğan terve a hírek szerint az ellenségeskedés befagyasztását írja elő a mostani frontvonal mentén, demilitarizált zóna létrehozását Kelet-Ukrajnában, valamint elrendelné nemzetközi csapatok állomásoztatását Ukrajnában.

A javaslat részeként Ukrajna vállalná, hogy további katonai segélyért cserébe legalább egy évtizedre elhalasztja a NATO-tagságról szóló tárgyalásokat.

Ankarai források szerint Ukrajna nehezen fogadná el a tervet, de még mindig a török a „legreálisabb elképzelés”.

Erdogan úgy véli, hogy ha a harcok folytatódnak, Kijev még több területet veszíthet a következő hónapokban.

Erdogan török elnök – mit javasolhat? / Fotó: NurPhoto via AFP

Törökország hivatalosan nem kommentálta a javaslatot. A török ​​külügyminisztérium egyik forrása azonban azt mondta a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek, hogy a Bloomberg jelentése „nem tükrözi az igazságot a török elképzeléssel kapcsolatban”.

A Kreml nem enged

Dmitrij Peszkov,

a Kreml szóvivője gyorsan elvetette a konfliktus befagyasztásának gondolatát,

és „eleve elfogadhatatlannak” nevezte. Megismételte, hogy Oroszország csak akkor szünteti meg az a háborút, ha teljesítik Vlagyimir Putyin elnök júniusban megfogalmazott követeléseit, amelyek között szerepel négy ukrán régió – Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsija – hivatalos elismerése orosz területként, valamint hogy Ukrajna teljes mértékben lemond a NATO-csatlakozásról.

Kijev egyelőre nem kommentálta Erdogan javaslatát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt a G20-as csúcstalálkozón, mivel Ukrajna nem tagja a csoportnak, és nem kapott külön meghívást Brazíliától sem. A Nemzetközi Büntetőbíróság által keresett Putyin szintén nem lesz Rio de Janeiróban.

Donald Trump amerikai elnökválasztási győzelme olajat öntött a tűzszünetről szóló vitákra, megválasztása óta Trump állítólag telefonon beszélt Putyinnal – bár a Kreml ezt tagadta –, és felszólította őt, hogy kerülje el a további eszkalációt, hangsúlyozva az erős Egyesült Államok katonai jelenlétét Európában.

Míg Trump béketervének részletei továbbra is tisztázatlanok, a The Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy az egyik lehetőség – Erdogan javaslatához hasonlóan – a frontvonal befagyasztása és Ukrajna ideiglenes ígérete a NATO-csatlakozás elhalasztására, az Egyesült Államok folyamatos katonai támogatásáért cserébe.