Kiszivárgott Ferenc pápa halálának oka: nem erre számított a világ

Hivatalosan még nem, de hitelesnek mondható forrásokból máris megjelent, miben halt meg Ferenc pápa.

Ferenc pápa (1936–2025) / Fotó: Alberto Pizzoli

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Vatikán húsvéthétfőn hivatalosan is megerősítette, hogy meghalt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő hosszas betegség után, 88 éves korában tért haza teremtőjéhez. Kevin Farrell bíboros, az Apostoli Kamara camerlengójának közlése szerint Ferenc pápa reggel 7 óra 35 perckor halt meg.

Ferenc pápa halálának oka

Miután a szentatya romló egészségügyi állapota közismert volt, az utóbbi hónapokban pedig masszív betegség támadta meg, a világ közvéleménye ennek tudta be Ferenc pápa halálának okát. Csakhogy az olasz hírügynökség friss jelentése szerint

egészen más történhetett.

Ferenc pápa 2021-ben és 2023-ban is műtéten esett át, idén február 14-én pedig ismét hörghurut miatt került kórházba, majd néhány nap múlva kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Március 23-án tért vissza a Vatikánba, és húsvétvasárnap, április 20-án még megjelent a hívek előtt.

Húsvét hétfőre azonban új egészségügyi probléma léphetett fel nála. Az Ansa saját, de megbízhatónak mondott információka hivatkozva arról írt, hogy Ferenc pápa halála hirtelen következett be, a lehetséges oka pedig agyvérzés volt, ami nem állt közvetlen összefüggésben a már ismert légzőszervi megbetegedéseivel.

Az olasz közszolgálati média, a Rai arról számolt be, hogy Ferenc pápa a Casa Santa Martában – a Szent Péter-bazilika mellett található épület, amelyet a papok vendégházaként használtak, valamint a bíborosi kollégium tagjai ideiglenes lakhelyeként, azonban mivel Ferenc pápa nem volt hajlandó használni az apostoli palota pápai lakásait, ő is itt élt – halt meg, ezt a vatikáni sajtóiroda is közölte. A Rai arra is felhívta a figyelmet, hogy az agyvérzés mint a halál lehetséges oka egyelőre nem hivatalos, hiszen

a pontos megállapításról majd csak hétfőn este adnak tájékoztatás az illetékesek.

A pápa temetésére kilenc napon belül kerül sor, az utódot megválasztó konklávé pedig egy hónap múlva nyílik meg.