Németország megkezdi az állampolgárok felkészítését a háborúra: még a diákoknak is oktatják, hogyan maradhatnak életben – ez a módszer

Németországban ismért napirendre került a háborús készülődés. A Nancy Faeser (SPD) által vezetett szövetségi belügyminisztérium kiállt amellett, hogy a fiatalokat az iskolákban fel kell készíteni a válságokra és egy esetleges háborúra. A tárca szerint a biztonsági helyzet közelmúltbeli alakulására tekintettel nagyobb hangsúlyt kell fektetni a polgári védelemre, többek között az iskolai oktatásban is.

Németország felkészülne a válsághelyzetre, hogy elkerüljék az újabb pánikot / Fotó: Daria Nipot / Shutterstock

Roderich Kiesewetter, a CDU biztonságpolitikusa szintén válságkezelési képzést javasol a diákoknak. „A vészhelyzeteket mindenképpen gyakorolni kell, mivel a tanulók különösen sebezhetők, és egy válság vagy háború őket erőteljesen érintené” – jelentette ki a Handelsblattnak.

A képviselő szerint be kellene vezetni a katasztrófahelyzetekben való viselkedésre és az ezzel kapcsolatos teendőkre vonatkozó alapképzést is. Úgy véli, hogy ez a közösségi szolgálat tekintetében is előremutató lépés lenne. Példaként hozta fel Finnországot, ahol már évtizedek óta alkalmaznak hasonlót az oktatásban.

Az alaptantervbe tenné a háborús felkészülést Németország

A belügyminisztérium hozzátette, hogy habár az iskolákban a tantervek meghatározásáért a szövetségi államok felelősek, a kormány és a Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal (BBK) kész segíteni a fiataloknak és a tanároknak szánt tananyagok elkészítésében, összeállításában. A tárca közleménye szerint finanszíroznák a vészhelyzet idejére való felkészülést célzó önvédelmi és elsősegélynyújtó tanfolyamokat is.

Németországban az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése óta egyre többen vélik úgy, hogy egy nagyobb háború veszélye Európában egyre inkább reálissá válik.

A Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) és a német fegyveres erők főfelügyelője, Carsten Breuer nemrég arról beszélt, hogy elemzéseik szerint Oroszország képes lenne arra, hogy négy-hét éven belül megtámadja a NATO területét.

A belügyminisztérium szerint fontos, hogy a polgároknak otthon is legyen vészhelyzeti készletük, hogy válsághelyzetben tudjanak segíteni maguknak, családjuknak és környezetüknek, sőt, akár életet is tudjanak menteni.