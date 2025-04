Kiszivárgott az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketerv - területeket tarthat meg Moszkva és enyhíthetik a szankciókat

A párizsi megbeszélések a francia–brit erőfeszítésekre is építettek, amelyek célja egy háború utáni ukrajnai „megnyugtató erő” létrehozása, valamint a tervek arra irányulnak, hogy egy biztonsági garanciacsomag részeként Kijev megfelelő forrásokkal és személyzettel rendelkező hadsereggel rendelkezzen.

Párizsi és londoni tisztviselők azt remélik, hogy ez a javaslat demonstrálja, hogy Európa komolyan gondolja, hogy saját erőforrásait Ukrajna háború utáni jövőjéhez köti, és meggyőzi Trumpot, hogy biztosítson fedezetet e garanciákhoz.

A szankciók feloldása, miközben Oroszország továbbra is nagy területeket tart megszállva Ukrajnában, Kijev több szövetségese számára is problémásnak bizonyulhat a Bloomberg szerint. Az európai uniós korlátozások feloldásához, beleértve a befagyasztott eszközök feloldását is, valamennyi tagállam támogatására szükség van.

Witkoff a héten a Fox Newsnak azt mondta, hogy az átfogó megállapodás kulcsa „öt terület” körül forog, anélkül, hogy további részleteket közölt volna. Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy minden megállapodásban el kell ismerni, hogy 2014 óta katonai úton elfoglalta Ukrajna egyes részeit, köztük a Krím félszigetet és négy régió – Zaporizzsja, Herszon, Luhanszk és Donyeck – nagy területeit.

Oroszország a harcok leállítására irányuló erőfeszítéseket a gazdasági szankciók alóli felmentéshez kötötte, és a tűzszünet feltételeként az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások felfüggesztését követelte.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságíróknak nyilatkozva ostorozta Witkoffot, amiért „átvette az orosz stratégiát”, és azt mondta, hogy Trump megbízottjának nincs „felhatalmazása arra, hogy ukrán területekről tárgyaljon, mert ezek a területek a mi népünké”. „Nem tárgyalunk területekről a tűzszünetig” – mondta Zelenszkij. „Soha nem fogjuk az ukrán területeket orosznak tekinteni.”