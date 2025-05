Az ukrán elítéltek harmada csatlakozhat a hadsereghez – bejelentették, kik nem tehetik meg

Az ukrajnai elítéltek közel harmada csatlakozhat a hadsereghez – jelentette ki az igazságügyiminiszter-helyettes. Jevhen Pikalov az Ukrinformnak adott interjúban arról beszélt, hogy az ukrajnai büntetés-végrehajtási intézmények lakóinak 20-30 százaléka csatlakozhat a közeljövőben az ukrán fegyveres erőkhöz – adta hírül a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Az ukrán hadseregnek utánpótlásra van szüksége, az elítéltek lehetnek a megoldás / Fotó: AFP

A szaktárca helyettes vezetője azt is elárulta, hogy jogerős bírósági ítéletek nyomán 37 ezren vannak a börtönökben, és sokan már most is kiváltották azt katonai szolgálattal. A jelenlegi adatok szerint az orosz–ukrán háború miatt 8300-an cserélték a börtönt katonaruhára, köztük száz nő, de további ezer kérelem még elbírálás alatt van.

Tavaly óta csatlakozhatnak a hadsereghez az ukrán elítéltek

Ukrajnában 2024-ben lett lehetőség arra, hogy az elítéltek beléphessenek a hadseregbe, cserébe törlik szabadságvesztésük idejét. A közelmúltban arról is felröppentek hírek az ukrán és a nemzetközi sajtóban, hogy egyesek a hadsereg tagjaként is követnek el bűncselekményt, vagyis lényegében visszaesőkké váltak.

Jevhen Pikalov szerint a hadseregbe való belépésük az elítéltek bizonyos fokú társadalmi szocializációját, visszailleszkedésüket is segíti. Kiemelte azonban, hogy nem mindenki hagyhatja el a börtönt. Akiket terrorizmusért, államellenes cselekményért, korrupcióért vagy nemi erőszakért ítéltek el, azok ilyen módon nem kerülhetnek szabadlábra.