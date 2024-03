Németországban a közelgő európai parlamenti választásokon már a 16 és 17 évesek is szavazhatnak, a politikailag aktív fiatalok pedig nagy hatással lehetnek a választások eredményére. A kérdés csak az, hogy a német radikális párt meg tudja-e tartani a közösségi médiában elért lendületét.

Az AfD az interneten keresztül rengeteg fiatalt csábított el. Fotó: AFP

A 16. életév betöltése Németországban számos kiváltsággal jár: a fiatalok számára például a sörvásárlás, a robogóvezetés vagy a telefonvásárlás is legálissá válik. Nemrég azonban ez a lista a szavazati joggal is kiegészült, a tinédzserek pedig idén először ki is használhatják ezt, mégpedig a júniusban esedékes EP-választásokon.

Emiatt pedagógusok és alapítványok sorra indítanak kampányokat, amelyeken keresztül megpróbálják felkészíteni ezt a friss, viszonylag képlékeny csoportot arra, hogy mit is jelent részt venni a demokráciában. A legtöbb ilyen kezdeményezést Olaf Scholz kancellár pártja és a baloldali koalíció legnagyobb politikai ereje, a szociáldemokraták (SPD) szervezik.

Ez egy észszerű cél, hiszen sok tizenéves valószínűleg bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy kire szavazhat, és hogy milyen hatással lehet az életükre a választásokon bejelölt „X”. Az oktatásba csomagolt népszerűsítési kampányok azonban eddig kudarcot vallottak.

A fiatalokat ugyanis a legjobban a közösségi médián keresztül lehet elérni, ezt pedig a német szélsőjobb uralja.

Ha tájékoztatásról van szó, akkor a tinédzserek ezeket a platformokat fogják előnyben részesíteni ismeretlen alapítványok és kormánypárti politikusok beszédei helyett. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) – amely még a múlt havi botránya után is a második legnépszerűbb párt az országban – pedig agresszív kampányt indított a TikTok videómegosztó oldalon, amellyel több millió fiatalt érnek el.

A TikTok az AfD legerősebb fegyverévé vált, és nem csak a fiatalok körében. Fotó: Shutterstock

S bár könnyű lenne ezt elkönyvelni a jobboldal egyébként is növekvő népszerűségének,

a siker elsősorban a közösségi médiaplatformok algoritmusaiban rejlik, amelyek a durva és lényegre törő videókat részesítik előnyben.

A német közszolgálati televízió, a ZDF jelentése szerint például az AfD parlamenti frakciója által közzétett TikTok-videók körülbelül tízszer annyi nézőt értek el, mint a többi párt által közzétett anyagok összesen.

Számomra rejtély, hogy a német politika többi része miért nem hajlandó felfogni, hogy a módszereik sikertelenek. A mai fiatalok online nőttek fel, kizárólag digitális csatornákat használnak, és a politikáról is innen értesülnek

– nyilatkozta Klaus Hurrelmann oktatási szakértő a Deutsche Wellének. Szerinte a legtöbb párt évekkel van elmaradva az internetes kampányolás terén, és ez akár a választásokba is kerülhet nekik.

Az AfD másik nagy előnye, hogy a legtöbb platform azokat jutalmazza, akik először csapnak le egy témára, s mivel a párt az ellenfeleihez képest sokkal szabadabban kommunikál, általában megnyerik a legfrissebb ügyekért folyó versenyt. A koronavírus-járvány bezártsága után, valamint a gazdasági problémák, a geopolitikai feszültségek és a tömeges bevándorlás mellett pedig ez a stílus rengeteg embert meg tud ragadni.

A német fiatalok egyébként nincsenek egyedül: Belgium, Ausztria, Görögország és Málta fiatal állampolgárai is korábban fejezhetik ki véleményüket, és ezen tagállamok politikai jövője nagymértékben függhet attól, hogy ki képes a legjobb közösségimédia-stratégia kialakítására.