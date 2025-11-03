Deviza
Dunaújváros, Dunai Vasmű, Dunaferr Vasmű
vasmű
Iránytű Intézet
Dunaújváros
felmérés
kohászat

Dunaújváros ipari reneszánszot akar, fáj nagyon a vasmű elvesztése

Depressziós a hangulat Dunaújvárosban a vasmű bezárása óta, minden ötödik helyi lakos az elköltözést fontolgatja. A lakosok új ipari beruházásban reménykednek az Iránytű Intézet felmérése szerint.
VG
2025.11.03., 17:30
Fotó: Shutterstock

Dunaújváros iparváros, és az is szeretne maradni – ez derül ki a helyi lakosság körében végzett reprezentatív kutatásból. A kutatást az Iránytű Intézet készítette 500 fős mintán, telefonos megkérdezéssel, 2025 szeptemberében. A város lakóinak döntő többsége szerint egy új ipari beruházás segítene a helyi kohászat összeomlása nyomán nehéz helyzetbe került településen; ez szerintük kormányzati vagy nagyvállalati feladat lenne.

ipari beruházás
A vasmű helyett új ipari beruházásban látják a foglalkoztatás megoldását a dunaújvárosiak / Fotó: Skovalsky / Shutterstock

Nagy űrt hagy maga után a vasmű

A dunaújvárosiak 93 százaléka a múltat illetően jelentős iparvárosként gondol a lakóhelyére, 86 százaléka pedig azt is fontosnak tartja, hogy a város a jövőben is meghatározó szerepű ipari központ legyen – ezek a legegyértelműbb megállapításai az intézet közvélemény-kutatásának. A meghatározó többség szerint a vasmű jelenléte előny volt a múltban, a kérdezettek közel háromnegyede pozitív emlékeket társít hozzá. A felmérésre azt követően került sor, hogy a korábbi indiai tulajdonosnak nem sikerült újraindítania a dunaújvárosi kohászati üzemet, így a 40 ezres lakosságú Duna menti település (Fejér vármegye második legnagyobb városa) jelentős ipari foglalkoztató nélkül maradt.

A Dunaújvárosban élők bő négyötödének (82 százalék) dolgozott hozzátartozója vagy közeli ismerőse a vasműben – az adat önmagában is érzékelteti, mekkora változás a város gazdasági életében a gyár bezárása. Közel kétharmadnyian (60 százalék) érzik úgy, hogy azóta bizonytalanná vált a hangulat a településen. Talán ennél is beszédesebb, hogy minden ötödik dunaújvárosi (21 százalék) konkrétan az elköltözést fontolgatja; sokan közülük azt is megnevezték, hogy a megfelelő munkalehetőségek hiánya miatt keresnének új lakóhelyet.

Új ipari beruházás vagy a kohó újjáélesztése

Hogy mi lenne a megoldás, arról már erősebben megoszlanak a vélemények, de a relatív többség, vagyis a válaszadók legnagyobb csoportja (41 százalék) új ipari beruházásban látja a kibontakozás esélyét, 30 százalék szerint pedig a kohóipar újraélesztése lehet a kivezető út.

Az sem teljesen egyértelmű a megkérdezettek szerint, hogy kinek a feladata lenne Dunaújváros megmentése, csak az látszik, hogy a városlakók zöme külső segítséget vár. A válaszadók

  • 57 százalék szerint a kormánynak kellene beavatkoznia,
  • 15 százalék szerint egy piaci szereplőnek, vagyis egy ipari tevékenységet hozó nagyvállalatnak,
  • 11 százalék az önkormányzatot nevezte meg az ipari reneszánsz lehetséges elindítójaként.

A Dunaújvárosban uralkodó hangulatot jól jellemzi – áll a közleményben –, hogy a válaszadók 87 százaléka szerint pozitív hatása lenne, ha a város újra ipari centrummá válna, 76 százalék pedig kifejezetten örülne új ipari létesítmények betelepülésének. 

Ahogyan az egyik megkérdezett fogalmazott: „A Vasműt is szidtuk, hogy füstöl. Most örülnénk a füstnek.”

Ennél is jellemzőbb egy másik, a kutatásban idézett lakossági vélemény arról, hogy mi lehetne az újraiparosodás hatása: 

Fejlődne a város, lenne a fiataloknak munkalehetőség, Dunaújváros jobb kedvű város lenne.

