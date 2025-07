Újra áldozatul esett Maurizio Cattelan világhírű konceptuális alkotása, miután egy látogató beleharapott a falra ragasztott banánba a Pompidou-Metz múzeumban – közölte pénteken a kiállítás szervezője. Az olasz művész Comedian című munkáját 6,2 millió amerikai dollárért kelt el 2023-ban New Yorkban, műveit pedig szándékosan valódi gyümölcsből készíti, a banánt szürke ragasztószalag rögzíti a falhoz.

„Kár, hogy a ragasztószalagot nem ette meg” – megint megették a falra ragasztott banán-műalkotást / Fotó: AFP

A múzeum közleménye szerint az incidens szombaton történt, amikor egy látogató egyszerűen leszakította és meg is ette a gyümölcsöt. A biztonsági szolgálat gyorsan, de higgadtan közbelépett, és az alkotást néhány percen belül helyreállították – hiszen az instrukciók szerint a gyümölcsöt rendszeresen cserélni kell, mivel romlandó. Cattelan csalódottan reagált az esetre:

Sajnálom, hogy nem ette meg a héjat és a ragasztót is. Azt hitte, hogy csak a gyümölcs a műalkotás – pedig a koncepció része az egész.

A művész eredetileg az abszurd és spekulatív művészeti piac kritikájaként hozta létre a banáninstallációt, amely először 2019-ben, a Miami Art Basel kiállításon szerepelt, és azóta is megosztja a közönséget.

Nem ez az első eset, hogy a mű valaki gyomrában végzi:

2019-ben a grúz származású performanszművész David Datuna szintén megette a banánt Miamiban, saját bevallása szerint azért, mert éhes volt.

2023-ban pedig Justin Sun, egy kriptovaluta-alapító, maga vásárolta meg az alkotást 6,2 millió dollárért, majd kamerák előtt elfogyasztotta.

Cattelan provokatív művei egyébként nem állnak meg a banánnál: ő készítette az America című, 18 karátos, teljesen működőképes arany WC-t is, amit annak idején Donald Trumpnak is felajánlottak. Az arany vécét 2020-ban az Egyesült Királyságban ellopták egy kastélyból, ahol épp kiállították – azóta sem került elő, a tolvajokat idén tavasszal ítélték el. A falra ragasztott banán tehát ismét elfogyott – de a kortárs művészet körüli vita továbbra is virágzik.