Beragadt az OTP a tőzsderajtnál, a forint örül a fontos amerikai döntésnek

Kisebb csökkenéssel indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A hazai börze fő indexe, a BUX 0,1 százalékkal 108 500 pontra fordult le a rajtot követően.

Ereszkedéssel indult a nap a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető magyar részvények közül

az OTP nem mozdult ez a szerdai, 33 700 forintos záróárról,

a Mol 0,1 százalékkal 2928 forintra drágult,

a Richter fél százalékkal 9700 forintra ereszkedett,

a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 1768 forintra emelkedett.

A piacokon a Fed tegnap esti kamatdöntésére reagálnak a befektetők. Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal vágta vissza az irányadó kamatábat, üzenetében azonban óvatosabbá vált a bizonytalan gazdasági környezet miatt. Jövőre összesen két, 25-25 bázispontos további csökkentésre számítanak a piacok. A befektetőket emellett az Oracle vártnál gyengébb jelentése foglalkoztathatja, amely újabb figyelmeztetést jelent az MI-szektor profitabilitására.

A mérséklődő amerikai kamatráta ezúttal is gyengítette a dollárt, és erősítette a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. A hazai fizetőeszköz 0,1 százalékot javított a csütörtöki tőzsdenyitásig a dollárral szemben, a keresztárfolyam 317,2 forintig ereszkedett.