Deviza
EUR/HUF382.12 -0.15% USD/HUF326.48 -0.16% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.04% PLN/HUF90.41 -0.18% RON/HUF75.08 -0.09% CZK/HUF15.76 -0.14% EUR/HUF382.12 -0.15% USD/HUF326.48 -0.16% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF408.83 -0.04% PLN/HUF90.41 -0.18% RON/HUF75.08 -0.09% CZK/HUF15.76 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,836.64 +0.24% MTELEKOM1,756 -0.46% MOL2,904 -0.76% OTP34,070 +1.09% RICHTER9,700 -0.46% OPUS545 +0.18% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,140.82 -0.27% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,392.08 +0.05% BUX108,836.64 +0.24% MTELEKOM1,756 -0.46% MOL2,904 -0.76% OTP34,070 +1.09% RICHTER9,700 -0.46% OPUS545 +0.18% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,140.82 -0.27% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,392.08 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
OTP
dollár
BUX

Beragadt az OTP a tőzsderajtnál, a forint örül a fontos amerikai döntésnek

Csökkenéssel indult a kereskedés csütörtökön a pesti tőzsdén, a blue chipek vegyesen rajtoltak. A forint erősödött a Fed tagnap esti kamatvágását követően az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.12.11, 09:06

Kisebb csökkenéssel indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A hazai börze fő indexe, a BUX 0,1 százalékkal 108 500 pontra fordult le a rajtot követően.

pesti tőzsde, OTP, forint
Ereszkedéssel indult a nap a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP nem mozdult ez a szerdai, 33 700 forintos záróárról,
  • a Mol 0,1 százalékkal 2928 forintra drágult,
  • a Richter fél százalékkal 9700 forintra ereszkedett,
  • a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 1768 forintra emelkedett.

A piacokon a Fed tegnap esti kamatdöntésére reagálnak a befektetők. Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal vágta vissza az irányadó kamatábat, üzenetében azonban óvatosabbá vált a bizonytalan gazdasági környezet miatt. Jövőre összesen két, 25-25 bázispontos további csökkentésre számítanak a piacok. A befektetőket emellett az Oracle vártnál gyengébb jelentése foglalkoztathatja, amely újabb figyelmeztetést jelent az MI-szektor profitabilitására. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A mérséklődő amerikai kamatráta ezúttal is gyengítette a dollárt, és erősítette a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. A hazai fizetőeszköz 0,1 százalékot javított a csütörtöki tőzsdenyitásig a dollárral szemben, a keresztárfolyam 317,2 forintig ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró jegyzése szintén 0,1 százalékkal csökkent, 382,7 forintra.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest is lendületet mutat a magyar pénz. A cseh korona váltási árfolyama 0,1 százalékkal 15,8 forintra ereszkedett, a lengyel zlotí kurzusa pedig 0,2 százalékkal, 90,5 forint alá csökkent.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1384 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu