„Készen állunk oroszokat ölni” – döbbenetes nyilatkozatot tett a német védelmi miniszter

Németország védelmi minisztere felszólította a fegyvergyártókat, hogy hagyják abba a panaszkodást, és „szállítsanak”, hogy biztosítani lehessen Európa újrafegyverzését. „Nincs többé ok a panaszkodásra. Az iparág tökéletesen tisztában van azzal, hogy most már az ő felelőssége a szállítás” – mondta Boris Pistorius a Financial Timesnak adott keddi interjújában.

Németország nem engedi, hogy az oroszok betörjenek Európába / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa legerősebb hadseregét állítaná ki Németország

„Sajnos továbbra is tapasztalunk késéseket az olyan projektekben, amelyeknél úgy tűnik, minden el rendben van, aztán mégis késlekedik az ipar. És ezt nekem kell megmagyaráznom. Az iparnak növelnie kell a kapacitásait. Ez vonatkozik a lőszerre, a drónokra, a tankokra – szinte minden területre.”

A sietség nem ok nélküli, Németország célja, hogy átalakítsa a hadsereget, amihez 2029-re évi 162 milliárd euróra növelje védelmi kiadásait, ami 70 százalékos növekedés 2025-höz képest. Pistorius elmondta, hogy harckocsikat, tengeralattjárókat, drónokat és vadászgépeket is vásárolnak azért, hogy a német hadsereg Európa legerősebb hadserege legyen.

„A múlt hibája mindig az volt, hogy csak akkor szereztek be utánpótlást, amikor a meglévő gyakorlatilag elfogyott vagy elromlott” – mondta a miniszter a német hadsereg fegyverkészletéről. Szerinte ezen változtatni kell. A kormány hosszú távú szerződésekkel ösztönözné az ipart a befektetésekre és lehetővé teszi az előlegfizetéseket is.

Németország segít Ukrajnának, de nem fizet a franciák és az olaszok helyett

A védelmi miniszter elmondta, hogy már 3 Patriot rakétarendszert adtak Ukrajnának, többet pedig biztosan nem tudnak adni a saját készletükből, sőt „már csak 6 maradt Németországban, ami túl kevés, főleg a NATO képességi céljaihoz mérten”. Pistorius megerősítette, hogy nem szállítanak hosszú hatótávú Taurus rakétákat sem Ukrajnának. A kormány ugyanakkor azon gondolkodik, hogy két Patriot rendszert vásároljon az Egyesült Államoktól a háborúban álló ország megsegítésére.

Európa az európaiaké, Németország a németeké / Fotó: Lopolo / Shutterstock

A miniszter elutasította az uniós közös hitelfelvételt vagy eurókötvény kibocsátását, amely Franciaország és Olaszország védelmi kiadásainak növelését segítené. „Az eurókötvények azt jelentenék, hogy azok fizetnek, akik már elvégezték a házi feladatukat, azok helyett, akik nem.”