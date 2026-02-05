Deviza
EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,45 -0,08% CZK/HUF15,6 +0,14% EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,45 -0,08% CZK/HUF15,6 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 615,4 -1,27% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL4 040 -1,73% OTP41 120 -1,29% RICHTER11 340 -1,32% OPUS550 0% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 296,43 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 704,1 -1,08% BUX131 615,4 -1,27% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL4 040 -1,73% OTP41 120 -1,29% RICHTER11 340 -1,32% OPUS550 0% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 296,43 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 704,1 -1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
orosz-ukrán háború
ukrán katona

Zelenszkij teljesen váratlanul arról beszélt, hány ukrán katona halt meg az oroszok elleni háborúban: ez a szám sokakat meg fog lepni

Az ukrán elnök azt állította, hogy a háború kezdete óta mintegy 55 ezer ukrán katona vesztette életét. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy Putyin egyedül Trumptól tart.
VG
2026.02.05, 06:30
Frissítve: 2026.02.05, 08:46

Az ukrán elnök azt állítja, hogy a háború kezdete óta 55 ezer ukrán katona vesztette életét, ugyanakkor sokan vannak, akiket eltűntként tartanak nyilván.

Combat mission of Ukraine?s 44th Artillery Brigade soldiers in Dnipropetrovsk region
Volodimir Zelenszkij teljesen váratlanul arról beszélt, hány ukrán katona halt meg / Fotó: NurPhoto via AFP

A France 2 híradójának azt is mondta, hogy az amerikai elnök szerepe kulcsfontosságú. 

Putyin csak Trumptól fél

– jelentette ki, majd hozzátette, hogy az orosz elnök nem tartott az európai vezetőktől. 

„Mert az európaiak egy csodálatos, biztonságos világban élnek, amelyet ők maguk építettek fel igazságosan, gazdaságukon, munkájukon keresztül” – fogalmazott. 

„Ez egy teljesen más világ. Európában jó az élet, kellemes (...), de ma már nagyon világos, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, akkor meg fogja támadni Európát” – mondta az ukrán elnök.

Azt nyilatkozta, hogy az Abu-Dzabiban tartózkodó orosz és amerikai delegációkkal folytatott megbeszélések „érdemiek és produktívak” voltak, melyek során megpróbáltak kiutat találni a négy éve tartó háborúból. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy a közeljövőben újabb fogolycserére számít Oroszországgal  

Az ukrán elnök tavaly februárban az NBC-nek adott interjújában még arról beszélt, hogy a teljes körű invázió kezdete óta 46 ezer ukrán katona halt meg, és 380 ezer megsebesült.

A Le Monde beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt is mondta, hogy Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát.

Ukrajna keleti részének meghódítása további 800 ezer halottba kerülne nekik

– jelentette ki az ukrán elnök.

„Ehhez minimum két évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerintem nem fognak olyan sokáig kitartani” – tette hozzá.

Míg a második világháború óta a legvéresebb fegyveres konfliktus az európai kontinensen közel négy év alatt feltehetően több százezer halálos áldozatot követelt mindkét oldalon, és több millió ukrán menekült külföldre, Zelenszkij azt közölte, hogy ukrán oldalon a hivatalos halálos áldozatok száma 55 ezer katona.

„Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak, 55 ezer. És sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított” – mondta.

„Az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. 

Támogattuk a javaslatait, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében” – hangsúlyozta.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12775 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu