Kétmázsás szörnyet raknának az ukránok Gripenjeire, 5000 kilométeres sebességgel repül a Meteor – Kijev kezébe félelmetes fegyver kerülhet

Tárgyalások folynak arról, hogy Kijev megkaphassa Európa egyik legkorszerűbb levegő-levegő rakétáját, a Meteort. A Saab szerint a rakéta része lenne minden Gripen-felhasználó fegyvercsomagjának.
VG
2026.02.05., 10:36

Ukrajna és Svédország tárgyalásokat folytat arról, hogy Kijevet Európa legkorszerűbb levegő-levegő rakétájával, a Meteorral fegyverezzék fel – számolt be a Defense News.

SWEDEN ZELENSKY KRISTERSSON PRESS CONFERENCE
A Meteor 5000 kilométeres sebességgel repül – Kijev kezébe félelmetes fegyver kerülhet  / Fotó: TT News Agency / AFP

Korábban megírtuk, hogy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szándéknyilatkozatot írt alá legfeljebb 150 Saab Gripen vadászgép Ukrajnába történő exportjáról, miután megbeszéléseket folytattak a dél-svédországi Linköpingben, ahol a gépeket gyártják.

Ukrajna védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov a múlt héten jelentette be, hogy az ország tárgyalásokat folytat a JAS–39 Gripen vadászgépek és a Meteor rakéták esetleges átadásáról a háború sújtotta országnak. 

Ezek a látóhatáron túli levegő-levegő rakéták jelenleg kizárólag a Gripen, az Eurofighter és a Rafale vadászgépeken vannak integrálva, bár az Egyesült Királyság vezeti a földi integrációs teszteket az F–35-ösön.

„A Meteor rakéta természetes eleme lenne bármely Gripen-üzemeltető fegyvercsomagjának. Több exportország­gal folynak tárgyalások, köztük Ukrajnával is” – mondta Jussi Halmetoja, a Saab légi hadviselési területért felelős műveleti tanácsadója a Defense Newsnak a szingapúri légibemutatón.

Halmetoja hozzátette: 

a Meteor rakéták növelnék Ukrajna műveleti képességeit azáltal, hogy a pilótáknak nagyobb harcérintkezési távolságot biztosítanak, korlátozva az orosz repülőgépek mozgásszabadságát és légi ellenőrzését.

Tavaly év végén Ukrajna és Svédország szándéknyilatkozatot írt alá legfeljebb 150 Gripen vadászgép Kijevnek történő exportjáról, bár végleges megállapodás még nem született.

A Meteor egy 419 fontos (190 kilogrammos) fegyver, amelyet az MBDA gyárt, és 2016-ban állt először szolgálatba a Svéd Légierőnél a Gripen fedélzetén. Egy hat európai ország részvételével zajló közös fejlesztési program keretében jött létre, amelyet az MBDA vezetett, Svédország részvételével.

A rakéta egy rakétahajtású indítófokozatot és egy szabályozható tolóerejű ramjet hajtóművet használ, amely a becsapódásig képes működni, lehetővé téve a végfázisban történő manőverezést. 

Ez a képesség jelentősen megnöveli a megsemmisítési zónát a hagyományos, tisztán rakétahajtású levegő-levegő rakétákhoz képest, amelyek az indítás utáni gyorsítás után siklórepülésbe mennek át. 

A Meteor hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, sebessége pedig a Mach 4-et (1235 kilométer per óra), bár a hatótávolságot gyakran mintegy 200 kilométerre becsülik.

A londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) 2022 szeptemberében megjelent jelentésében a Meteort „vitathatatlanul a jelenleg szolgálatban álló legkorszerűbb nyugati levegő-levegő rakétának” nevezte.

Tavaly Svédország megrendelte a Meteor rakéták harmadik szállítmányát, amelyeket a Gripen repülőgépekhez szánnak. A beszerzés nemzetközi együttműködés keretében valósult meg, amelynek során az MBDA brit leányvállalata biztosítja a rendszereket.

