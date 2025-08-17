A Kreml azzal henceg, hogy Putyint amerikai F35-ös gépek kísérik - videó

A Kreml szombaton egy rövid videót tett közzé a Telegramon, amelyen látható, hogyan kísérték amerikai vadászgépek Vlagyimir Putyin elnöki gépét, amint Alaszkából felszállt, miután pénteken találkozott Donald Trumppal.

Fotó: Anadolu via AFP

„Amerikai vadászgépek kísérték az orosz elnök gépét Alaszkából Oroszországba”, írta a Kreml a Telegramon, megosztva a gépről készült videót – jelentette az ukrán The Kyiv Independent kiadvány.

A Kreml által közzétett klipben látható amerikai vadászgépek F-35-ös szuperszonikus lopakodó repülőgépek – az Egyesült Államok legfejlettebb többcélú vadászgépei –, amelyeket a Lockheed Martin védelmi és repülőgépipari óriás gyártott.

A gépek farkán található „AK” kód pedig azt jelzi, hogy az alaszkai amerikai légierő bázisaihoz tartoznak.

Az augusztus 15-i csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin 2015 óta először látogatott az Egyesült Államokba, ami egyben véget vetett a 2022-es ukrajnai, teljes körű orosz invázió utáni nemzetközi elszigeteltségének. A látogatás során Putyint vörös szőnyeges fogadtatásban részesítették, amelyet később magas rangú orosz tisztviselők ünnepeltek a közösségi médiában. A The Kyiv Independent megjegyzi, hogy Putyin láthatóan jókedvűnek tűnt amerikai útja során.