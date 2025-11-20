Deviza
Most jelentették be: áttörtek az oroszok, már övék a kulcsfontosságú ukrán város, elvágták Zelenszkijék utánpótlását – nem akárki közölte a hírt Putyinnal

Ha igaz a hír, az nagy fegyvertény az orosz hadseregnek. Kupjanszkban és a környező területeken mintegy 15 ukrán zászlóaljat kerítettek be.
Hecker Flórián
2025.11.20, 21:42
Frissítve: 2025.11.21, 05:03

Bejelentette Kupjanszk város elfoglalását az orosz vezérkari főnök – jelentette csütörtök este az MTI moszkvai tudósítója.

Kupjanszk, orosz, ukrán, zászló, russia
Kupjanszk: most jelentették be, áttörtek az oroszok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egészen pontosan az hangzott el, hogy elfoglalta a Harkiv megyei Kupjanszk várost az orosz hadsereg, és ellenőrzése alá vonta a donyecki régióban lévő Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarnejszk) területének 70 százalékát, ezt pedig maga Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke jelentette.

Kupjanszk: most jelentették be, áttörtek az oroszok

Geraszimov erről a Nyugat nevű hadsereg-csoportosítás egyik vezetési pontján,

kamerák előtt tett jelentést a terepruhát viselő Vlagyimir Putyin elnöknek.

Kupjanszk és Pokrovszk bekerítését október 26-án jelentette nyilvánosan a hadseregtábornok az államfőnek. A hónap végén Putyin közölte, hogy az orosz hadsereg kész több órára felfüggeszteni a harci tevékenységet annak érdekében, hogy ezekre a településekre nyugati és ukrán újságírók jussanak be az ukrán oldalról, hogy megismerkedjenek az ottani állapotokkal. Kijev ezt elutasította.

Kupjanszk keleti részének elfoglalásáról október 11-én tett bejelentést az orosz fél.

Geraszimov csütörtökön azt hangoztatta, hogy az orosz hadsereg folytatja az Oszkil folyó bal partján lévő ukrán alakulatok megsemmisítését. Putyin megjegyezte, hogy Kupjanszkban és a környező területeken mintegy 15 ukrán zászlóaljat kerítettek be.

A vezérkari főnök beszámolója értelmében a Kelet nevű csoportosítás Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében megszállt 13 települést, és november 1-jéig elfoglalt több mint 230 négyzetkilométernyi területet, ezzel növelve meg az ellenőrzése alatt álló zónát. Mint mondta, a Centrum nevű csoportosítás folytatja a Pokrovszknál bekerített alakulatok megsemmisítését, az Észak nevű pedig ellenőrzése alá vonta a Harkiv megyei Vovcsanszk területének több mint 80 százalékát.

Az államfő azt kérte a hadvezetéstől, hogy összpontosítson a kosztyantinivkai helyzetre a donyecki régióban. Elmondta, hogy a harcok már a város területén folynak, amelynek lakosságszáma korábban mintegy 67 ezer fő volt.

Az orosz államfő a katonai parancsnokokkal megtartott tanácskozáson egyéb feladatként adta utasításba a „különleges hadművelet” céljainak elérését.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák számára biztosítani kell a lehetőséget a fegyverletételre és a megadásra.

Hangot adott azon álláspontjának, hogy Ukrajna politikai vezetése 2024 eleje óta egy bűnözői csoport, amely a hatalmat a háború ürügyével a tulajdon meggazdagodása érdekében bitorolja. Mint fogalmazott, az ukrán vezetés „az aranybilin ülve” semmibe veszi a katonák sorsát.

Miért kulcsfontosságú Kupjanszk az ukránoknak?

A háborút megelőzően mintegy 27 ezres Kupjanszk az azonos nevű járás közigazgatási székhelye,

  • fontos logisztikai központ
  • több vasútvonal és közút kereszteződésében. 

A városon át haladnak az ukrán fegyveres erők ellátási útvonalai az Oszkil folyó keleti partján. A TASZSZ hírügynökség szerint a város elfoglalása megnyitotta az utat azelőtt, hogy mélyebbre törjenek előre a harkivi régióba, Izjum és Csuhujiv város, valamint dél felől közvetlenül Vovcsanszk felé.

