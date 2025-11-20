Deviza
Megint kezdődik, januártól becsődölhet a BKV: a horrorforgatókönyv szerint nem lesz pénz se üzemanyagra, se fizetésekre – Karácsony Gergely már keresi a helyettesét

Kiderült, milyen anyagi helyzetben van jelenleg a főváros. A BKV fizetésképtelensége a legrosszabb eshetőség.
Hecker Flórián
2025.11.20, 21:05
Frissítve: 2025.11.21, 04:59

Van olyan verzió a fővárosi vezetés fejében, amely szerint januártól fizetésképtelen helyzetbe juthat a budapesti tömegközlekedés – erről a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója beszélt szerdán egy háttérbeszélgetésen a Világgazdaság kérdésre.

BKV, Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere és Kiss Ambrus
BKV: januártól csőd lehet, Karácsony Gergely már keresi a helyettesét / Fotó: budapest.hu / Karácsony Gergely / Facebook

Kiss Ambrus havi rendszerességgel tart tájékoztatást a sajtónak a soron következő fővárosi közgyűlés napirendje kapcsán. Ez ismét aktuálissá vált, mert november 26-án, szerdán összeülnek a budapesti döntéshozók. A menetrend szerint 15. előterjesztésként a BKV év végi likviditási hiányának áthidalásáról határoznak.

BKV: csőd fenyeget

Ennek részleteire kérdezett rá lapunk. A főigazgató elmondta, hogy kvázi szokásos ügymenetről van szó, volt már ilyen döntés tavaly és lesz még az idén is. Ennek lényege, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hozzájárul a tömegközlekedési cég havi, ezúttal októberi járulékfizetési halasztásához és erről kell a fővárosnak tulajdonosi biztosítékot adni.

Erre azért van szükség, mert a BKV anyagi helyzete korántsem rózsás. Kiss Ambrus azt mondta, hogy legjobb verzió, hogy 2026-ra tolják át a 2025-ben esedékes adófizetést, ezzel pedig kijön nullára a 2025-ös év pénzügyi zárása. Van azonban egy horrorforgatókönyv is, mégpedig

hogy a BKV januártól leállhat.

Ez annak az eredménye lenne, hogy ha nem sikerül a 2025-ös fővárosi folyószámlakeretet rendezni, mert így 2026-ra nem lehetne újat nyitni. Ez először a főváros által fenntartott szervezeteknél, hivataloknál okozna fizetésképtelenséget, majd ezzel körülbelül egy időben a pénzhiány elérné Budapest cégeit is, elsőként a BKV-t és a BKK-t.

Ez pedig rögtön az év elején ahhoz vezetne, hogy a tömegközlekedésben dolgozóknak nem tudnak fizetést adni, illetve a beszállítói számlákat sem tudják kiegyenlíteni, így például üzemanyagra sem lenne forrás.

Kiss Ambrus nem tudta megmondani, hogy jelenleg mekkora összeg van a BKV bankszámláján, azt viszont elárulta, hogy a fővárosén most 2,5 milliárd forint. Ez azonban azonnal negatívba fordul, amennyiben novemberben inkasszálja az állam a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, ami kapcsán a főváros folyamatosan pereskedik.

A Világgazdaság kérdésére azt is jelezte, hogy nincs tervben a budapesti tömegközlekedési jegyárak újabb emelése és ugyanez áll a bérletekre is.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a BKV leállása nem először merül fel, eddig azonban a fenyegetettség a kommunikációs térben maradt. A főigazgató most is jelezte, hogy a fenti szcenárióig még sose jutott el a helyzet.

