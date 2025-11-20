Most már biztos, a kormány tényleg megcsinálja: 400 milliárdos autópálya épül Magyarországon, rákötik az M1-re – térképen a nyomvonal

Az volt a kérés, hogy Esztergomot ebből a bezárt helyzetből a vasút mellett a közúti pályán is ki kell szabadítani – erről is beszélt Lázár János szerdán, amikor Lázárinfó névre keresztelt fórumát tartotta a városban. Ezzel vezette fel az M100-as autópálya megépítését.

M100-as autópálya: a kormány tényleg megcsinálja 400 milliárd forintból / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld, illusztráció

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et. Ennek költségvetése 800 milliárd forint.

A tervek alapján az első szakasz kivitelezése a 60 kilométeren három éven át tart majd és a tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezalatt hozzákezdenek-e az M100-as autópálya építéséhez is, ami mintegy 30 kilométer.

M100-as autópálya: a kormány tényleg megcsinálja 400 milliárd forintból

Ez a szakasz Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolja rá a sztrádára a várost, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez. Lázár János felhívta a figyelmet, hogy Esztergom iparűzésiadó-bevétele évi kilencmilliárd forint, ami több, mint a hasonló méretű települések átlagos összege, de ezzel együtt is fontosnak tartja a kormány ezt a beruházást.

Három részre fogják osztani:

2026 januárjában kiírják az első szakaszt, ami az M1-es autópálya és Úny között húzódik, és kiírják az Esztergom–Kesztölc-részt is. Úgy és Kesztölc között viszont négy hídra és három alagútra lesz szükség, ez a legdrágább elem, amelynek a további tervezésére még várni kell.

Az első két szakasz összesen 20 kilométer, ezt jövő év tavaszán „letendereztetik” és várhatóan az azt követő 2,5 évben meg is tudják építeni.

Ezt a döntést hozta a kormány az elmúlt hetekben, részben azért jöttem, hogy erről tájékoztassam önöket

– fogalmazott Lázár János az esztergomiaknak. Aláhúzta, hogy lesz M1-es bekötés, ez egy gigantikus beruházás, ráadásul Kesztölcnél bekötik az M10-est is 20 kilométer hosszan, négy sávon.

Szerinte Magyarország problémája az, hogy a budapesti körgyűrűben a hegyen átvinni az M0-st 1000 milliárd forintba kerülne, ennyi pénz kell a hely átfúrásához. Erre pedig se fedezet, se környezetvédelmi engedély nincs. „Ezért ez a mi életünkben nem fog sorra kerülni, de annak van realitása, hogy az M100-as megépül a következő 3-4 esztendőben és az M10-es, a 10-es út négysávosítása meg fog valósulni” – tett ígéretet.