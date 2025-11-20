Sokkolta Kínát a Debrecenben gyártott BMW: erre alig képes más elektromos autó – videón az egyetlen töltéssel elért hatótávrekord

A BMW új iX3 modellje látványosan rácáfolt minden kétkedésre: Debrecenből egészen Münchenig jutott el egyetlen töltéssel, több mint ezer kilométert teljesítve. A Neue Klasse technológia első autója ezzel megmutatta, hogy az elektromos hatótáv már nem ígéret, hanem nagyon is valóság – írta az E-cars.hu.

A BMW új iX3-a átlépte az elektromos hatótáv álomhatárát: több mint 1000 kilométert tett meg egyetlen töltéssel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A BMW megcsinálta azt, amit az elmúlt években még a legnagyobb gyártók is csak óvatosan sejtettek: az új, 2026-os iX3 már most átlépte az ezer kilométeres álomhatárt – méghozzá nem laborban, hanem valódi közúti körülmények között.

A Debrecenben gyártott modell ezzel nemcsak önmagát pozicionálja az élre, hanem azt is üzeni, hogy a villanyautózás belépett a következő szintre.

A teljesítmény már önmagában is meghökkentő. A BMW mérnökei Debrecenből indultak, és úgy hajtottak át Ausztrián, majd Bajorországon, hogy egyszer sem álltak meg tölteni. A 1007,7 kilométeres táv végén az iX3 még mindig több mint 20 kilométernyi tartalékot mutatott. Ez az eredmény pedig nem papíron, hanem valós, dokumentált útvonalon született.

Az elektromos autómodell a BMW Neue Klasse platformjának első tagja, amely azt ígéri, hogy 30 százalékkal nagyobb hatótávot, jobb hatásfokot és drámai mértékben gyorsabb töltést hoz – és úgy tűnik, ezt nemcsak tartja, hanem túl is szárnyalja. A Gen6 akkutechnológia, a könnyített konstrukció és az aerodinamikai finomhangolások együtt olyan hatékonyságot adnak, amelyet ma nagyon kevés elektromos SUV tud még megközelíteni is.

A BMW-nél sem árt a takarékosság

Igaz, a csapat mindent megtett azért, hogy az autó a maximumot mutassa:

kerülték az autópályákat és takarékos üzemmódban vezettek, így Bécsbe érve még mindig 53 százalékon állt az akkumulátor;

onnantól pedig klíma, fűtés és rádió nélkül haladtak tovább.

A cél azonban egyértelmű volt: bebizonyítani, hogy a technológia nem csak ígéret – valóság.

A hivatalos WLTP-érték 800 kilométer körül van, az EPA ennél jóval szigorúbb lesz, de a mostani demonstráció azt üzeni:

kedvező körülmények között a BMW iX3 képes jócskán túllépni a papíron megadott értékeken is.

A töltés sem gyenge pont: az új 800 voltos architektúra akár 400 kW feletti csúcstöltést tesz lehetővé – a tesztvideón konkrétan 404 kW szerepel. Ez a villámtöltési kategória csúcsmezőnye, amely 10-80 százalékig akár 15 perc alatti töltést is lehetővé tehet a megfelelő oszlopon.