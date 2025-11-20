A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon csütörtökön.

Nagy Márton nyíltan beszélt az euró bevezetéséről Magyarországon: világosan megmondta a feltételeket / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága a harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságuk fejlesztéséről.

Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A 11 pontból álló adócsökkentési programról azt mondta, hogy azt a bankadó emeléséből finanszírozzák.

A 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomagot a miniszter hatalmas lépésnek nevezte, és kiemelte, hogy a vállalkozásokat segítő további programok közül megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét; bevezették a fix 3 százalékos kkv-hitelt és elindult Demján Sándor 1+1 kkv Beruházás-élénkítő Támogatási Program.

Elmondta, hogy a kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

Nagy Márton nyíltan beszélt az euró bevezetéséről

Kérdésre válaszolva a miniszter az euró bevezetéséről azt mondta, hogy az euróövezetbe Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie, de ez nem jelenti azt, a jövőben nem lesz olyan időszak, amikor bevezethetné. Nagy Márton szerint az euróövezeti csatlakozás akkor lesz optimális Magyarország számára, amikor

az ország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. Jelenleg 75 százalékon vagyunk.

Újságírói felvetésre reagálva a 14. havi nyugdíjról azt mondta, hogy annak első részletét, a 14. havi nyugdíj egynegyed részét februárban fogják kiutalni, vagyis februárban a nyugdíjasok megkapják három különböző utalásban az alapnyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi egynegyed részét.