Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,871.57 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.92 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.3 -1.37% BUX106,871.57 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.92 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.3 -1.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kis- és középvállalkozások
Nagy Márton
Magyarország
euró bevezetése
euró
bankadó

Nagy Márton nyíltan beszélt az euró bevezetéséről Magyarországon: világosan megmondta a feltételeket

A nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon hangsúlyozta, hogy a kormány mindent megtesz a kis- és középvállalatok forrásellátása érdekében, ennek részeként 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomagot finanszíroznak a bankadó emeléséből. Kérdésre válaszolva Nagy Márton az euró magyar bevezetéséről is beszélt.
VG/MTI
2025.11.20, 20:22
Frissítve: 2025.11.21, 05:06

A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon csütörtökön.

NAGY Márton
Nagy Márton nyíltan beszélt az euró bevezetéséről Magyarországon: világosan megmondta a feltételeket / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága a harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságuk fejlesztéséről.

Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A 11 pontból álló adócsökkentési programról azt mondta, hogy azt a bankadó emeléséből finanszírozzák. 

A 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomagot a miniszter hatalmas lépésnek nevezte, és kiemelte, hogy a vállalkozásokat segítő további programok közül megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét; bevezették a fix 3 százalékos kkv-hitelt és elindult Demján Sándor 1+1 kkv Beruházás-élénkítő Támogatási Program.

Elmondta, hogy a kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

Nagy Márton nyíltan beszélt az euró bevezetéséről

Kérdésre válaszolva a miniszter az euró bevezetéséről azt mondta, hogy az euróövezetbe Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie, de ez nem jelenti azt, a jövőben nem lesz olyan időszak, amikor bevezethetné. Nagy Márton szerint az euróövezeti csatlakozás akkor lesz optimális Magyarország számára, amikor

az ország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. Jelenleg 75 százalékon vagyunk.

Újságírói felvetésre reagálva a 14. havi nyugdíjról azt mondta, hogy annak első részletét, a 14. havi nyugdíj egynegyed részét februárban fogják kiutalni, vagyis februárban a nyugdíjasok megkapják három különböző utalásban az alapnyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi egynegyed részét.

Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok pénzt juttatott a kormány a nyugdíjasok részére, mert az inflációs kompenzációval, amelyet novemberben fizettek ki és az élelmiszer-utalványokkal együtt az év végén plusz 200 milliárd forintot adnak. A 14. havi első részletével pedig további 460 milliárd forintot fog nyújtani a kormány a nyugdíjasoknak.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a kormány, az önkormányzat és a vállalkozások között, mert szövetségként kell tekinteni a soproni cégekre, legyenek azok kkv-k vagy nagy ipari cégek.

Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz-KDNP) polgármestere a következő években a helyi gazdaság megerősítését nevezte feladatnak. A Soproni Gazdasági Fórumon városi elismeréseket is átadtak. Sopronért Emlékérmet vett át Bojnár Zsolt, ifj. Flandorffer Ignác-díjat kapott Pandus Attila, Wälder József-díjat kapott Ubrankovics József Pál és Civitas Fidelissima-díjat adtak át a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.-nek.

A fórumon átadták a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elismeréseit is, köztük a Lackner-díjat, amit idén Harrer Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládé Manufaktúra ügyvezetője kapott. Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara emlékplakettjét adta át Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu