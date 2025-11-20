Deviza
EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22% EUR/HUF383.58 +0.35% USD/HUF333 +0.5% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF413.22 +0.45% PLN/HUF90.3 +0.04% RON/HUF75.37 +0.34% CZK/HUF15.83 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7% BUX106,510.38 -0.98% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,026 -2.45% OTP32,280 -0.25% RICHTER9,620 -0.73% OPUS487.5 -1.95% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,209.15 -1.27% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,283.75 -1.7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Lázárinfó
paksi atomerőmű
Lázár János
Orbán Viktor
MVM Paks II.
Debrecen
Esztergom
BMW

Orbán Viktor egyszer csak megkérdezte a BMW legfőbb vezetőjét, miben segíthet neki: a válasz még őt is meghökkenthette – „Nem félünk a kínaiaktól, csak egyet kérünk”

Az olcsó áram és gáz a jól fizető munkahelyek záloga. Lázár János az esztergomi Lázárinfón beszélt arról, hogy a Debrecenben nyíló BMW-gyár és a magyar autóipar sikere közvetlenül az energiaáraktól függ.
VG
2025.11.20., 19:22
Fotó: Mediaworks

A BMW elnöke szerint a magyar munkavállalók kiválóak, de a versenyképes gyártás csak Paks II. mellett lehetséges. A paksi atomerőmű ezért stratégiai jelentőségű Magyarország számára – ez derült ki az építési és közlekedési miniszter szavaiból, aki egy színfalak mögötti történetet is elmesélt erről. 

BMW-gyár, Debrecen
A Debrecenben nyíló BMW-gyár és a magyar autóipar sikere közvetlenül az energiaáraktól függ / Fotó: Horvath Viktor / Joó István / Facebook

Lázár János szerdán az esztergomi Lázárinfón kiemelte a magyar autóipar jövőjét meghatározó tényezőket. „Én ott ültem Debrecenben nem olyan régen a BMW-gyár megnyitásán, ami a világ legmodernebb BMW-gyára lesz, és csak elektromos autót gyártanak Debrecenben. Ez az elektromos BMW el tud menni már 800 kilométert” – mondta Lázár.

BMW-vezér: sikeres jövő előtt áll a magyar autóipar

A politikus elmondta, hogy Oliver Zipse, a BMW vezetője teljes bizalommal áll a magyar munkaerőhöz: „Ott ült a BMW első embere, aki a világ egyik legfontosabb és legjobb vállalatvezetője. Megkérdezte tőle Orbán Viktor, hogy mibe tud a magyar kormány segíteni a BMW gyárnak.” Lázár szerint a BMW vezetője kijelentette: „én meg tudom csinálni a világ legjobb autóját, meg fogják venni. Nem félek a kínai konkurenciától. A magyarok kiváló munkavállalók lesznek, hiszen megfizetem őket.”

Lázár szerint Zipse a bérekre is felhívta a figyelmet: „a BMW-gyárban 1800-2000 eurót fog keresni egy munkavállaló, míg a Suzuki például 900 ezer forintot fizet bruttóban. Meg fogom fizetni a munkásaimat. Egy dolgot nem tudok megfizetni: a drága áramot és gázt.”

A BMW vezetője kérése szerint Magyarországnak az energiaárakban kell segítenie: olcsó gáz és áram nélkül nem lehet versenyképes a gyártás. 

„És akkor lesz BMW-, Mercedes-, BYD-, Suzuki- és Audi-termelés Magyarországon, és az autóiparban jól fizető munkahelyek sok-sok száz magyar számára. Ezért fontos Paks II. és a paksi atomerőmű megtartása” – hangsúlyozta Lázár.

A politikus hozzátette, hogy a lakossági áram döntő része már ma is a paksi atomerőműből származik. „Ön is azt az áramot fogyasztja, amikor hazamegy. Csak mondom magának, a paksi áramot fogyasztja maga is” – hívta fel az egyik kérdező figyelmét, aki Paks II. indokoltságát kérdőjelezte meg.

Kiválóan halad a paksi bővítés

A paksi atomerőmű bővítése a tervek szerint halad. Az engedélyezett betonöntés már folyamatban van az új blokkoknál, ami az építkezés egyik kritikus mérföldköve. Az új blokkok befejezése és üzembe helyezése kulcsfontosságú a magyar energiafüggetlenség és az autóipar versenyképessége szempontjából, hiszen a stabil és olcsó áram biztosítja a nagy volumenű gyártás fenntarthatóságát.

A beruházás jelenlegi fázisában a kivitelezők az alapozási és szerkezeti munkálatokon dolgoznak, miközben a biztonsági és környezetvédelmi engedélyek teljes körű betartása zajlik. Az új blokkok révén Magyarország jelentős mennyiségű tiszta, megfizethető energiához jut, ami közvetlenül támogatja a Debrecenben és más helyszíneken működő autóipari beruházásokat.

Történelmi döntés született Paks II.-ről: kiadták a mindent eldöntő engedélyt – betonba öntik Magyarország új atomerőművét

Elhárult az akadály az elől, hogy elinduljon az új paksi atomerőmű építése. Paks II. fordulóponthoz ért.

 

Országszerte

Országszerte
1042 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu