Orbán Viktor egyszer csak megkérdezte a BMW legfőbb vezetőjét, miben segíthet neki: a válasz még őt is meghökkenthette – „Nem félünk a kínaiaktól, csak egyet kérünk”

A BMW elnöke szerint a magyar munkavállalók kiválóak, de a versenyképes gyártás csak Paks II. mellett lehetséges. A paksi atomerőmű ezért stratégiai jelentőségű Magyarország számára – ez derült ki az építési és közlekedési miniszter szavaiból, aki egy színfalak mögötti történetet is elmesélt erről.

A Debrecenben nyíló BMW-gyár és a magyar autóipar sikere közvetlenül az energiaáraktól függ / Fotó: Horvath Viktor / Joó István / Facebook

Lázár János szerdán az esztergomi Lázárinfón kiemelte a magyar autóipar jövőjét meghatározó tényezőket. „Én ott ültem Debrecenben nem olyan régen a BMW-gyár megnyitásán, ami a világ legmodernebb BMW-gyára lesz, és csak elektromos autót gyártanak Debrecenben. Ez az elektromos BMW el tud menni már 800 kilométert” – mondta Lázár.

BMW-vezér: sikeres jövő előtt áll a magyar autóipar

A politikus elmondta, hogy Oliver Zipse, a BMW vezetője teljes bizalommal áll a magyar munkaerőhöz: „Ott ült a BMW első embere, aki a világ egyik legfontosabb és legjobb vállalatvezetője. Megkérdezte tőle Orbán Viktor, hogy mibe tud a magyar kormány segíteni a BMW gyárnak.” Lázár szerint a BMW vezetője kijelentette: „én meg tudom csinálni a világ legjobb autóját, meg fogják venni. Nem félek a kínai konkurenciától. A magyarok kiváló munkavállalók lesznek, hiszen megfizetem őket.”

Lázár szerint Zipse a bérekre is felhívta a figyelmet: „a BMW-gyárban 1800-2000 eurót fog keresni egy munkavállaló, míg a Suzuki például 900 ezer forintot fizet bruttóban. Meg fogom fizetni a munkásaimat. Egy dolgot nem tudok megfizetni: a drága áramot és gázt.”

A BMW vezetője kérése szerint Magyarországnak az energiaárakban kell segítenie: olcsó gáz és áram nélkül nem lehet versenyképes a gyártás.

„És akkor lesz BMW-, Mercedes-, BYD-, Suzuki- és Audi-termelés Magyarországon, és az autóiparban jól fizető munkahelyek sok-sok száz magyar számára. Ezért fontos Paks II. és a paksi atomerőmű megtartása” – hangsúlyozta Lázár.

A politikus hozzátette, hogy a lakossági áram döntő része már ma is a paksi atomerőműből származik. „Ön is azt az áramot fogyasztja, amikor hazamegy. Csak mondom magának, a paksi áramot fogyasztja maga is” – hívta fel az egyik kérdező figyelmét, aki Paks II. indokoltságát kérdőjelezte meg.