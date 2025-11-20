Új dimenzióba lép a kelet-magyarországi régió energiaellátása – gigantikus elosztóközpontot adott át az Opus

Hivatalosan is átadták Gödöllőn az OPUS Energetika csoport legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét. A meglévő telephelyen zöldmezős beruházásként megvalósult, bruttó 2700 négyzetméteres központi elosztóbázis az OPUS TIGÁZ – és így az egész OPUS Energetika csoport – legmodernebb kiszolgáló egysége lett, amely logisztikai, ellátásbiztonsági és technológiai szempontból is mérföldkő a kelet-magyarországi régióban, olvasható a cég közleményében.

A magyar energetika versenyképességét és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését szolgálja az OPUS Energetika új elosztóközpontja / Forrás: WhiteDog Mádia

Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: „Ez a beruházás egyszerre szimbóluma annak, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, energiahatékonyságot, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a helyi közösségek életminősége, a családok biztonsága és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Az OPUS Energetika nemcsak szolgáltató, hanem társadalmi motorja is a térség fejlődésének.”

A gödöllői fejlesztés közel két év alatt valósult meg a stratégiai szempontból kiemelt telephelyen. A csarnok 2200 négyzetméteres nettó raktározási alapterületet, modern szociális és irodablokkokat, továbbá a telephely új aszfaltburkolatot és modernizált csapadékvíz-elvezetési hálózatot kapott. A környezettudatos és energiahatékony megoldások révén nemcsak a hálózatüzemeltetés, de a logisztikai támogatás, a kivitelező vállalkozók kiszolgálása és a következő években várható nagyszabású gázmérő- és nyomásszabályozó csereprogram is gördülékenyebbé válik.

Konczné Kondás Tünde, az OPTESZ OPUS Zrt. vezérigazgatója megnyitójában rámutatott, hogy a gödöllői fejlesztés nem pusztán egy épület, hanem egy egész közösség erősödésének alapja: „Az OPUS Energetika csoport fejlesztései nemcsak technológiai, hanem humán szempontból is stratégiai értéket teremtenek. Gödöllő régiós bázisa a kollégáknak, partnereknek, ügyfeleknek – mindazoknak, akiknek fontos a stabil, inspiráló környezet, a minőségi ellátás és a hosszú távú szakmai fejlődés. A beruházás a jelen szükségleteit és a holnap lehetőségeit egyszerre szolgálja.”