Új dimenzióba lép a kelet-magyarországi régió energiaellátása – gigantikus elosztóközpontot adott át az Opus
Hivatalosan is átadták Gödöllőn az OPUS Energetika csoport legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét. A meglévő telephelyen zöldmezős beruházásként megvalósult, bruttó 2700 négyzetméteres központi elosztóbázis az OPUS TIGÁZ – és így az egész OPUS Energetika csoport – legmodernebb kiszolgáló egysége lett, amely logisztikai, ellátásbiztonsági és technológiai szempontból is mérföldkő a kelet-magyarországi régióban, olvasható a cég közleményében.
Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: „Ez a beruházás egyszerre szimbóluma annak, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, energiahatékonyságot, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a helyi közösségek életminősége, a családok biztonsága és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Az OPUS Energetika nemcsak szolgáltató, hanem társadalmi motorja is a térség fejlődésének.”
A gödöllői fejlesztés közel két év alatt valósult meg a stratégiai szempontból kiemelt telephelyen. A csarnok 2200 négyzetméteres nettó raktározási alapterületet, modern szociális és irodablokkokat, továbbá a telephely új aszfaltburkolatot és modernizált csapadékvíz-elvezetési hálózatot kapott. A környezettudatos és energiahatékony megoldások révén nemcsak a hálózatüzemeltetés, de a logisztikai támogatás, a kivitelező vállalkozók kiszolgálása és a következő években várható nagyszabású gázmérő- és nyomásszabályozó csereprogram is gördülékenyebbé válik.
Konczné Kondás Tünde, az OPTESZ OPUS Zrt. vezérigazgatója megnyitójában rámutatott, hogy a gödöllői fejlesztés nem pusztán egy épület, hanem egy egész közösség erősödésének alapja: „Az OPUS Energetika csoport fejlesztései nemcsak technológiai, hanem humán szempontból is stratégiai értéket teremtenek. Gödöllő régiós bázisa a kollégáknak, partnereknek, ügyfeleknek – mindazoknak, akiknek fontos a stabil, inspiráló környezet, a minőségi ellátás és a hosszú távú szakmai fejlődés. A beruházás a jelen szükségleteit és a holnap lehetőségeit egyszerre szolgálja.”
Ez áll az OPUS stratégiai fókuszában
A raktár a központi szerepe mellett segíti az OPUS Energetika csoport 2332 munkatársának – köztük 133 gödöllői kolléga – és a vállalatcsoport vállalkozó partnereinek munkáját. A vállalatcsoport stratégiai fókusza, hogy a térség fiataljai és munkavállalói számára munkahelyeket, fejlődési lehetőséget teremtsen, ezzel stabil jövőképet adva és hozzájárulva a közösség megtartóerejének növeléséhez, írják az OPUS-nál.
A gödöllői raktárcsarnok megépítése illeszkedik az OPUS Energetika csoport elmúlt három évének fejlesztési hullámába, mely során több mint ötmilliárd forint értékű hálózati, épületenergetikai és informatikafejlesztést valósítottak meg ellátási területükön. A következő évek nagyságrendileg évi 1,2 milliárd forintos telephelyi beruházási tervei is a digitalizációt, az energia- és költséghatékonyságot célozzák. Az eddigi fejlesztéseket folytatva, a következő években is átfogó, szinergikus stratégiai programokat terveznek, hiszen cél a folyamatos bővítés, a korszerűsítés és ezekkel együtt a munkahelyfejlesztési programok további elmélyítése.
A fenti célok megvalósításához az új gödöllői raktárközpont is hozzájárul, erősítve a magyar energetika versenyképességének és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését.
Az OPUS Energetika szerint a gödöllői raktár átadása jól mutatja, hogy a fenntartható fejlődés, az országos ellátásbiztonság és a helyi közösségek fejlődése egyaránt céljai a cégcsoportnak. Az új létesítmény szimbolizálja, hogy csak együttműködéssel, felelős gondolkodással és jól tervezett stratégiai beruházásokkal lehet megalapozni a jövő Magyarországát.