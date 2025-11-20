Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,871.57 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.92 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.3 -1.37% BUX106,871.57 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.92 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.3 -1.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
Gödöllő
Opus Global Nyrt
technológia

Új dimenzióba lép a kelet-magyarországi régió energiaellátása – gigantikus elosztóközpontot adott át az Opus

2700 négyzetméteres, több mint egymilliárd forintból épült gödöllői gázhálózati elosztót adott át csütörtökön a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó OPUS Energetika csoport, a beruházással új időszámítás kezdődött a kelet-magyarországi régió energiaellátásának logisztikai támogatásában.
Németh Tamás
2025.11.20., 17:58

Hivatalosan is átadták Gödöllőn az OPUS Energetika csoport legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét. A meglévő telephelyen zöldmezős beruházásként megvalósult, bruttó 2700 négyzetméteres központi elosztóbázis az OPUS TIGÁZ – és így az egész OPUS Energetika csoport – legmodernebb kiszolgáló egysége lett, amely logisztikai, ellátásbiztonsági és technológiai szempontból is mérföldkő a kelet-magyarországi régióban, olvasható a cég közleményében. 

A magyar energetika versenyképességét és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését szolgálja az OPUS Energetika új elosztóközpontja
A  magyar energetika versenyképességét és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését szolgálja az OPUS Energetika új elosztóközpontja / Forrás: WhiteDog Mádia

Az ünnepélyes átadón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter így fogalmazott: „Ez a beruházás egyszerre szimbóluma annak, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, energiahatékonyságot, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a helyi közösségek életminősége, a családok biztonsága és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Az OPUS Energetika nemcsak szolgáltató, hanem társadalmi motorja is a térség fejlődésének.”

A gödöllői fejlesztés közel két év alatt valósult meg a stratégiai szempontból kiemelt telephelyen. A csarnok 2200 négyzetméteres nettó raktározási alapterületet, modern szociális és irodablokkokat, továbbá a telephely új aszfaltburkolatot és modernizált csapadékvíz-elvezetési hálózatot kapott. A környezettudatos és energiahatékony megoldások révén nemcsak a hálózatüzemeltetés, de a logisztikai támogatás, a kivitelező vállalkozók kiszolgálása és a következő években várható nagyszabású gázmérő- és nyomásszabályozó csereprogram is gördülékenyebbé válik.

Konczné Kondás Tünde, az OPTESZ OPUS Zrt. vezérigazgatója megnyitójában rámutatott, hogy a gödöllői fejlesztés nem pusztán egy épület, hanem egy egész közösség erősödésének alapja: „Az OPUS Energetika csoport fejlesztései nemcsak technológiai, hanem humán szempontból is stratégiai értéket teremtenek. Gödöllő régiós bázisa a kollégáknak, partnereknek, ügyfeleknek – mindazoknak, akiknek fontos a stabil, inspiráló környezet, a minőségi ellátás és a hosszú távú szakmai fejlődés. A beruházás a jelen szükségleteit és a holnap lehetőségeit egyszerre szolgálja.”

Ez áll az OPUS stratégiai fókuszában

A raktár a központi szerepe mellett segíti az OPUS Energetika csoport 2332 munkatársának – köztük 133 gödöllői kolléga – és a vállalatcsoport vállalkozó partnereinek munkáját. A vállalatcsoport stratégiai fókusza, hogy a térség fiataljai és munkavállalói számára munkahelyeket, fejlődési lehetőséget teremtsen, ezzel stabil jövőképet adva és hozzájárulva a közösség megtartóerejének növeléséhez, írják az OPUS-nál.

OPUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OPUS részvény13:47:38
Árfolyam: 486 HUF -11 / -2.26 %
Forgalom: 105,927,940 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A gödöllői raktárcsarnok megépítése illeszkedik az OPUS Energetika csoport elmúlt három évének fejlesztési hullámába, mely során több mint ötmilliárd forint értékű hálózati, épületenergetikai és informatikafejlesztést valósítottak meg ellátási területükön. A következő évek nagyságrendileg évi 1,2 milliárd forintos telephelyi beruházási tervei is a digitalizációt, az energia- és költséghatékonyságot célozzák. Az eddigi fejlesztéseket folytatva, a következő években is átfogó, szinergikus stratégiai programokat terveznek, hiszen cél a folyamatos bővítés, a korszerűsítés és ezekkel együtt a munkahelyfejlesztési programok további elmélyítése.

A fenti célok megvalósításához az új gödöllői raktárközpont is hozzájárul, erősítve a magyar energetika versenyképességének és a térség ellátásbiztonságának további fejlődését.

Az OPUS Energetika szerint a gödöllői raktár átadása jól mutatja, hogy a fenntartható fejlődés, az országos ellátásbiztonság és a helyi közösségek fejlődése egyaránt céljai a cégcsoportnak. Az új létesítmény szimbolizálja, hogy csak együttműködéssel, felelős gondolkodással és jól tervezett stratégiai beruházásokkal lehet megalapozni a jövő Magyarországát.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötött pályás közlekedés fejlesztése iránt.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu