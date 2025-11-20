Elkezdődött: brutálisan megadóztatják a készpénz használatát, Európa egyik legnagyobb állama már januártól bevezetné – Magyarország a jövőbe látott?

Az olasz kormány egyszerre lazít és szigorít: tízezer euróig emelnék a készpénzes fizetések határát, de minden 5001 euró feletti tranzakcióra fix ötszáz eurós adó csapódik. A lépés heves vitát váltott ki, és utólag bebizonyítja: kulcsfontosságú volt Magyarországon az Alaptörvénybe is beleírni a készpénzes fizetés jogát.

Miközben hazánkban alaptörvényi szintre emelkedett a készpénzhasználathoz való jog, addig Olaszországban épphogy csak engedélyezik, de azt is magasan megadóztatva / Fotó: Maksim Safaniuk

A Manovra 2026 névre keresztelt olasz költségvetési csomag egyik legvitatottabb eleme a készpénzhasználat újraszabályozása. A kormány látványosan engedékenyebbnek mutatkozik: a jelenlegi ötezer eurós készpénzlimitet tízezerre tolnák fel. De a történet nem a szabadságról szól – hanem egy nagyon is kézzelfogható új adóról.

A tervezet szerint minden olyan készpénzes fizetésre, amely öt- és tízezer euró közé esik, kötelezően fizetni kell egy fix, 500 eurós illetéket.

Ez nem százalékos kulcs, nem arányos teher: mindegy, 5100 vagy 9500 eurót fizet valaki, ugyanaz a tétel. Ráadásul ezt a vásárló fizeti, nem az eladó.

Az adminisztráció sem lesz egyszerűbb. A Milano Finanza értesülései szerint

minden ilyen ügylethez papíralapú számlát kell kiállítani;

és arra rákerül egy hivatalos pecsét, amely igazolja az adó megfizetését.

A számla másolata az eladónál landol, hogy a hatóságok bármikor ellenőrizhessék: a tranzakció valóban szabályosan történt-e.

A kormány kettős célt követ: a magasabb limit miatt úgy tűnhet, mintha nagyobb mozgásteret adnának a lakosságnak, ám az új, fix díj azonnal fékez is. A készpénz használata tehát engedélyezett, de korántsem ingyenes.

Az 500 euró súlyos érvágás lehet minden olyan vásárlónak, aki eddig a készpénz kényelme vagy anonimitása miatt döntött így nagyobb összegeknél.

A kritikusok szerint ez lényegében egy „készpénzadó”, amely formálisan nem tilt, de erősen büntet. A támogatók viszont úgy látják: a megemelt limit és az átláthatóság egyszerre kényszeríti ki a legális, ellenőrizhető pénzmozgást, miközben bevételt termel az államnak.

Az biztos, hogy ez a kísérlet komoly üzenet: Olaszország nem akarja felszámolni a készpénzt, de drágává teszi azoknak, akik 5–10 ezer euró között élnek vele.