Elkezdődött: brutálisan megadóztatják a készpénz használatát, Európa egyik legnagyobb állama már januártól bevezetné – Magyarország a jövőbe látott?

Aki kényelemből vagy anonimitásból így szeretne fizetni, azt gyakorlatilag megbüntetik. Miközben hazánkban alaptörvényi szintre emelkedett a készpénzhasználathoz való jog, addig Olaszországban épphogy csak engedélyezik, de azt is csak magasan megadóztatva.
VG
2025.11.20, 20:08
Frissítve: 2025.11.21, 05:10

Az olasz kormány egyszerre lazít és szigorít: tízezer euróig emelnék a készpénzes fizetések határát, de minden 5001 euró feletti tranzakcióra fix ötszáz eurós adó csapódik. A lépés heves vitát váltott ki, és utólag bebizonyítja: kulcsfontosságú volt Magyarországon az Alaptörvénybe is beleírni a készpénzes fizetés jogát.

Purse,With,Euro,Money,Close-up.,Euro,Banknotes,Coin.,Wallet,With készpénz
Miközben hazánkban alaptörvényi szintre emelkedett a készpénzhasználathoz való jog, addig Olaszországban épphogy csak engedélyezik, de azt is magasan megadóztatva / Fotó: Maksim Safaniuk

A Manovra 2026 névre keresztelt olasz költségvetési csomag egyik legvitatottabb eleme a készpénzhasználat újraszabályozása. A kormány látványosan engedékenyebbnek mutatkozik: a jelenlegi ötezer eurós készpénzlimitet tízezerre tolnák fel. De a történet nem a szabadságról szól – hanem egy nagyon is kézzelfogható új adóról.

A tervezet szerint minden olyan készpénzes fizetésre, amely öt- és tízezer euró közé esik, kötelezően fizetni kell egy fix, 500 eurós illetéket. 

Ez nem százalékos kulcs, nem arányos teher: mindegy, 5100 vagy 9500 eurót fizet valaki, ugyanaz a tétel. Ráadásul ezt a vásárló fizeti, nem az eladó.

Az adminisztráció sem lesz egyszerűbb. A Milano Finanza értesülései szerint

  • minden ilyen ügylethez papíralapú számlát kell kiállítani;
  • és arra rákerül egy hivatalos pecsét, amely igazolja az adó megfizetését.

A számla másolata az eladónál landol, hogy a hatóságok bármikor ellenőrizhessék: a tranzakció valóban szabályosan történt-e.

A kormány kettős célt követ: a magasabb limit miatt úgy tűnhet, mintha nagyobb mozgásteret adnának a lakosságnak, ám az új, fix díj azonnal fékez is. A készpénz használata tehát engedélyezett, de korántsem ingyenes. 

Az 500 euró súlyos érvágás lehet minden olyan vásárlónak, aki eddig a készpénz kényelme vagy anonimitása miatt döntött így nagyobb összegeknél.

A kritikusok szerint ez lényegében egy „készpénzadó”, amely formálisan nem tilt, de erősen büntet. A támogatók viszont úgy látják: a megemelt limit és az átláthatóság egyszerre kényszeríti ki a legális, ellenőrizhető pénzmozgást, miközben bevételt termel az államnak.

Az biztos, hogy ez a kísérlet komoly üzenet: Olaszország nem akarja felszámolni a készpénzt, de drágává teszi azoknak, akik 5–10 ezer euró között élnek vele.

Magyar siker: ezért része az Alaptörvénynek a készpénzhasználat

Miközben Olaszország büntetéssel fogja vissza a készpénzes fizetéseket, hazánkban ennek pont az ellenkezője zajlik: a kormány idén tavasszal beleírta az Alaptörvénybe, hogy minden magyar állampolgárnak joga van készpénzzel fizetni. Ez a lépés erős alkotmányos garanciát teremt arra, hogy sem bankok, sem kereskedők, sem pedig állami intézmények nem tagadhatják meg a készpénz elfogadását.

Az európai trendek így látványosan széttartanak: Olaszország drágítja a készpénzt, Magyarország védi. A kérdés már csak az: melyik modell bizonyul életképesebbnek egy olyan világban, ahol a digitális pénzügyek és a készpénzhasználat egyszerre mozognak két ellentétes irányba?

Alaptörvénybe került a készpénzes fizetéshez való jog

Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, amely kimondja: minden állampolgárnak joga van készpénzzel fizetni. A módosítás célja, hogy megőrizze a készpénzes fizetés lehetőségét a digitális rendszerekkel szembeni kiszolgáltatottság elkerülése érdekében. Az alkotmányos védelem egyben a pénzügyi kirekesztettség megelőzését is szolgálja.

 

