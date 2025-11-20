Deviza
Tisza-híd
BYD Hungary
Algyői Tisza-híd
Csepreghy Nándor
forgalom

Bejelentették a részleteket: négysávos hidat építenek Magyarország leghosszabb folyója fölé, a szegedi BYD-gyár miatt kell – őrült forgalom lesz rajta

A kormány döntése értelmében megkezdődik a 47-es főút Algyő–Szeged közötti szakaszának komplex fejlesztése. A közel 100 milliárd forintos projekt részeként új, négysávos Tisza-híd, vasúti aluljáró és a főút 2×2 sávosra bővítése valósul meg, a kivitelezés várhatóan 2026-ban indul és 2029-re fejeződik be.
VG
2025.11.20, 19:38
Frissítve: 2025.11.20, 20:03

Az ország déli és délkeleti régióiban van még gazdasági tartalék, amelyhez meg kell teremteni a szükséges infrastruktúrát, lényegében ez a 47-es számú főút Szegedtől Debrecenig történő négysávosítását jelenti – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára csütörtökön Algyőn.

Bejelentették: négysávos hidat építenek a Tisza fölé Algyőnél a szegedi BYD-gyár miatt
Az algyői Tisza-híd / Fotó: Török János, Délmagyarország

Csepreghy Nándor az algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítéséről szóló tájékoztatón elmondta, a kormány abban hisz, hogy a vidéki élet nemcsak minőségében jó, hanem egy egészen más környezetet teremt. Magyarországon azonban évtizedeken keresztül nem volt megfelelő az ezt kiszolgáló infrastruktúra – tette hozzá.

Általános tapasztalat, hogy ha egy embernek naponta több mint egy órát kell ingáznia, akkor előbb-utóbb a kisebb településekről nagyobb városokba, a fővárosba vagy adott esetbe külföldre költözik – hívta fel a figyelmet az államtitkár. 

Hozzátette: ezért is fontos, hogy az egyéni egzisztenciális célok eléréséhez ezt a fajta ingázást ne kelljen nagyobb időmennyiségben megtennie a lakosnak, ezt a célt szolgálja a 47-es számú főúton lévő algyői Tisza-híd négysávosítása. Csepreghy Nándor szólt arról is, hogy az állami beruházások előkészítése és tervezése új rendszerben zajlik, amelyben 

a helyi önkormányzatok minden korábbinál nagyobb szerepet kapnak, így a helyi érdekek már a korai szakaszban érvényesülnek.

A változás hátterét az állami beruházási törvény jelenti, amellyel lezárult az a korábbi gyakorlat, amikor egy beruházás a társadalmi igény megfogalmazását követően azonnal kormányzati forrást kapott, majd többéves, gyakran kiszámíthatatlan költségnövekedéssel járó megvalósítás indult el – ismertette az államtitkár.

Az algyői beruházásról elmondta, a régi mellé egy új hidat építenek, amelynek tervezése 2026 második negyedévében fejeződik be, az építése pedig 2027-ben kezdődhet. Az is elhangzott, hogy nem véletlenül lokalizálták Szegedre a BYD-beruházást. A 47-es főút fejlesztése kulcsfontosságú a várhatóan megjelenő beszállítói vállalkozások miatt, valamint a munkavállalók ingázásának megkönnyítése érdekében. A miniszterhelyettes a 220 kilométeres, Szeged–Debrecen közötti főút teljes négysávosítását vetítette előre. 

Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a 220 kilométeres 47-es főút a leghosszabb két számjegyű főút Magyarországon, amely érinti Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyét. Jelenleg 50 kilométeren halad négy sávon a forgalom, és 85 kilométernyi szakaszon dolgoznak annak érdekében, hogy ott is meglegyen a négy sáv – tette hozzá.

A kibővítendő Tisza-hídon kerékpárutat is építenek majd – közölte, kiemelve, hogy a beruházás már rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. Pántya József a híd jelenlegi és becsült jövőbeli forgalomterhelésének adatait is ismertette. Jelenleg naponta több mint 18 ezer járműegység halad át a hídon, ez a szám 2046-re várhatóan napi 30 ezer járműre növekszik. 

