Szenzáció: magyar bort kínál a világ egyik legjobb étterme, erre a fajtára csapott le – egy hónapra előre kell asztalt foglalni
Az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok ismét bizonyította, hogy a magyar bor a világ élvonalába tartozik. A három Michelin-csillagos szingapúri Odette étterem borlapjára felkerült a birtok 2018-as és 2019-es Merengő Egri Bikavér tétele, ezzel a világ 25. legjobb éttermében találkozhatnak a vendégek az egri borral – írta a Vince.
A St. Andrea történetében nem először szerepelnek nemzetközi sikerek: az apa-fia páros, Lőrincz Györgyök borászati munkáját a Decanter és James Suckling is elismerte, több tételük a világ legjobb 50 bora közé került, az Agapé 2018 pedig „világklasszis” minősítést kapott. 2025-ben a St. Andreát Magyarországon az év pincészetének választották.
Egy rendkívüli ország, különleges borvidékén dolgozunk: fontos, hogy a világ megismerje Eger egyéni borait. Nagy dolog, ha az egri bor a világ meghatározó borai között feltűnhet
– mondta dr. Lőrincz György. A cél, hogy az érdeklődést folyamatosan fenntartsák, és az egri bor a nemzetközi borvilág szerves része legyen.
Az Odette az elmúlt években rendszeresen a világ 50 legjobb étterme között szerepelt, jelenleg Ázsia 7. helyezettje és a világ 25. legjobb étterme. A tízéves, Szingapúr Nemzeti Galériájában működő csúcséttermet Julien Royer séf alapította, aki a francia konyha mesterfogásait az ázsiai ízekkel ötvözi.
Egy hétfogásos vacsorája 400 dollárba – kb. 135 ezer forintba – kerül, és egy hónappal előre kell lefoglalni az asztalt. A desszerteket a 2023-ban Ázsia legjobb desszertséfjének választott Louisa Lim készíti.
Kiemelkedő a magyar borok között is
A Merengő Egri Bikavér a St. Andrea zászlóshajója: elegáns, mély és tüzes bor, amely a decemberben újranyíló Odette étteremben a séf különleges fogásai mellé kerül. Az ázsiai vendégek így első kézből tapasztalhatják meg, hogy az egri bor nem csupán helyi kincs, hanem a világ legexkluzívabb borainak sorában is helyt áll.
