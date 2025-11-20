Deviza
Szenzáció: magyar bort kínál a világ egyik legjobb étterme, erre a fajtára csapott le – egy hónapra előre kell asztalt foglalni

Az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok 2018-as és 2019-es Merengő Egri Bikavér tételeit válogatta fel a szingapúri, három Michelin-csillagos Odette étterem borlapjára. A világ 25. legjobb éttermében új szintre emelkedik a magyar bor nemzetközi ismertsége.
VG
2025.11.20, 21:11
Frissítve: 2025.11.21, 05:17

Az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok ismét bizonyította, hogy a magyar bor a világ élvonalába tartozik. A három Michelin-csillagos szingapúri Odette étterem borlapjára felkerült a birtok 2018-as és 2019-es Merengő Egri Bikavér tétele, ezzel a világ 25. legjobb éttermében találkozhatnak a vendégek az egri borral – írta a Vince.

A,Mans,Hand,Holds,A,Fine,Crystal,Glass,Of,Wine magyar bor
A világ 25. legjobb éttermében új szintre emelkedik a magyar bor nemzetközi ismertsége / Fotó: Zetaphotostudio / Shutterstock

A St. Andrea történetében nem először szerepelnek nemzetközi sikerek: az apa-fia páros, Lőrincz Györgyök borászati munkáját a Decanter és James Suckling is elismerte, több tételük a világ legjobb 50 bora közé került, az Agapé 2018 pedig „világklasszis” minősítést kapott. 2025-ben a St. Andreát Magyarországon az év pincészetének választották.

Egy rendkívüli ország, különleges borvidékén dolgozunk: fontos, hogy a világ megismerje Eger egyéni borait. Nagy dolog, ha az egri bor a világ meghatározó borai között feltűnhet

– mondta dr. Lőrincz György. A cél, hogy az érdeklődést folyamatosan fenntartsák, és az egri bor a nemzetközi borvilág szerves része legyen.

Az Odette az elmúlt években rendszeresen a világ 50 legjobb étterme között szerepelt, jelenleg Ázsia 7. helyezettje és a világ 25. legjobb étterme. A tízéves, Szingapúr Nemzeti Galériájában működő csúcséttermet Julien Royer séf alapította, aki a francia konyha mesterfogásait az ázsiai ízekkel ötvözi.

Egy hétfogásos vacsorája 400 dollárba – kb. 135 ezer forintba – kerül, és egy hónappal előre kell lefoglalni az asztalt. A desszerteket a 2023-ban Ázsia legjobb desszertséfjének választott Louisa Lim készíti.

Kiemelkedő a magyar borok között is

A Merengő Egri Bikavér a St. Andrea zászlóshajója: elegáns, mély és tüzes bor, amely a decemberben újranyíló Odette étteremben a séf különleges fogásai mellé kerül. Az ázsiai vendégek így első kézből tapasztalhatják meg, hogy az egri bor nem csupán helyi kincs, hanem a világ legexkluzívabb borainak sorában is helyt áll.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

