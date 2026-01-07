Ebben csúnyán lenyomták Amerikát, déli szomszédja hozta el a trónfosztást – ez még csak a kezdet, tovább nőhet a szakadék

Brazília megelőzte az Egyesült Államokat, a világ legnagyobb marhahústermelője lett tavaly ágazati becslések szerint. A dél-amerikai ország termelése több százezer tonnával meghaladta az előrejelzéseket, ezzel enyhítette a globális ellátási szűkösséget, és segítette a húsárak emelkedésének korlátozását. Az 50 százalékos amerikai vámok tehát nem jelentettek problémát, Brazília talált más piacokat.

Brazília megelőzte az Egyesült Államokat, a legnagyobb marhahústermelő lett / Fotó: AFP

Brazília már eddig is mezőgazdasági nagyhatalom és a legnagyobb marhahúsexportőr volt a világon, a frissen nyilvánosságra hozott adatok szerint 2025-ben csaknem 17 milliárd dollár értékben szállított húst. A marhahústermelés adatai ugyan csak februárban lesznek ismertek, de elemzők jó eredményre számítanak.

A gazdák ugyanis több állatot küldenek vágóhídra,

kihasználva a magas keresletet olyan országokból, mint Kína és az Egyesült Államok.

Utóbbiban mélyponton a szarvasmarhaállomány, az alacsony kínálat rekordszintre emelte a marhahús árát.

Egyre fiatalabb állatokat küldenek vágóhídra

A megnövekedett vágási arány általában alacsony termelési időszakot eredményez, mivel a termelők visszatartják az állatokat tenyésztés és állomány-újraépítés céljából. Az iparágban források szerint azonban a brazíliai termelékenység növekedése korlátozhatja, vagy akár meg is akadályozhatja a visszaesést.

A gazdaságok gyorsabban inszeminálják és hizlalják a szarvasmarhákat, és fiatalabb korban vágják le őket.

Hozzájárultak az árak kordában tartásához / Fotó: AFP

„Tíz évvel ezelőtt a Brazíliában levágott szarvasmarhák átlagos életkora öt év volt – mondta a Reutersnek Vinicius Barbosa, az egyik telep vezetője. – Ez most 36 hónap, és gyorsan 24 hónapra csökken” – tette hozzá.

Romlik a helyzet az Egyesült Államokban

Mauricio Nogueira, az Athenagro tanácsadó vezetője pedig arról számolt be, hogy a marhahústermelés tavaly a várt 2,7 százalékos csökkenés helyett 4 százalékkal emelkedett. Az arányok érzékeltetésére:

a 800 ezer tonnás növekedés megfelel a világ ötödik legnagyobb marhahúsexportőre, Argentína teljes éves kivitelének.

A Rabobank előrejelzése valamivel visszafogottabb, a korábban várt visszaesés helyett csupán 0,5 százalékos emelkedést prognosztizál, ami 12,5 millió tonna húst jelent. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium decemberi becslése ennél valamivel alacsonyabb, 12,35 millió tonna.