Ebben csúnyán lenyomták Amerikát, déli szomszédja hozta el a trónfosztást – ez még csak a kezdet, tovább nőhet a szakadék
Brazília megelőzte az Egyesült Államokat, a világ legnagyobb marhahústermelője lett tavaly ágazati becslések szerint. A dél-amerikai ország termelése több százezer tonnával meghaladta az előrejelzéseket, ezzel enyhítette a globális ellátási szűkösséget, és segítette a húsárak emelkedésének korlátozását. Az 50 százalékos amerikai vámok tehát nem jelentettek problémát, Brazília talált más piacokat.
Brazília már eddig is mezőgazdasági nagyhatalom és a legnagyobb marhahúsexportőr volt a világon, a frissen nyilvánosságra hozott adatok szerint 2025-ben csaknem 17 milliárd dollár értékben szállított húst. A marhahústermelés adatai ugyan csak februárban lesznek ismertek, de elemzők jó eredményre számítanak.
A gazdák ugyanis több állatot küldenek vágóhídra,
kihasználva a magas keresletet olyan országokból, mint Kína és az Egyesült Államok.
Utóbbiban mélyponton a szarvasmarhaállomány, az alacsony kínálat rekordszintre emelte a marhahús árát.
Egyre fiatalabb állatokat küldenek vágóhídra
A megnövekedett vágási arány általában alacsony termelési időszakot eredményez, mivel a termelők visszatartják az állatokat tenyésztés és állomány-újraépítés céljából. Az iparágban források szerint azonban a brazíliai termelékenység növekedése korlátozhatja, vagy akár meg is akadályozhatja a visszaesést.
A gazdaságok gyorsabban inszeminálják és hizlalják a szarvasmarhákat, és fiatalabb korban vágják le őket.
„Tíz évvel ezelőtt a Brazíliában levágott szarvasmarhák átlagos életkora öt év volt – mondta a Reutersnek Vinicius Barbosa, az egyik telep vezetője. – Ez most 36 hónap, és gyorsan 24 hónapra csökken” – tette hozzá.
Romlik a helyzet az Egyesült Államokban
Mauricio Nogueira, az Athenagro tanácsadó vezetője pedig arról számolt be, hogy a marhahústermelés tavaly a várt 2,7 százalékos csökkenés helyett 4 százalékkal emelkedett. Az arányok érzékeltetésére:
a 800 ezer tonnás növekedés megfelel a világ ötödik legnagyobb marhahúsexportőre, Argentína teljes éves kivitelének.
A Rabobank előrejelzése valamivel visszafogottabb, a korábban várt visszaesés helyett csupán 0,5 százalékos emelkedést prognosztizál, ami 12,5 millió tonna húst jelent. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium decemberi becslése ennél valamivel alacsonyabb, 12,35 millió tonna.
Ha azonban a hivatalos adatok megerősítik a becsléseket, akkor Brazília első alkalommal előzi meg az Egyesült Államokat, ahol a termelés 3,9 százalékkal, 11,8 millió tonnára csökkent 2025-ben.
A trend ráadásul várhatóan az idén is folytatódik, a washingtoni agrártárca az idén további 0,9 százalékos visszaesésre számít, ami 11,7 millió tonna marhahústermelést jelent majd.
Kína Brazília legfontosabb piaca
Ami a teljes tavalyi brazil agrárexportot illeti, az a Bloomberg tudósítása szerint 348,7 milliárd dolláros forgalmat jelentett, ami a legmagasabb 1997 óta. Ez 3,5 százalékos emelkedés az előző évihez képest.
Változatlanul Kína a brazil mezőgazdasági termékek legnagyobb piaca, azonban január 1-jétől további 55 százalékos vámot vet ki bizonyos mennyiséget meghaladó marhahúsimportra. A brazil kormány már jelezte, hogy hamarosan egyeztet a kérdésről Pekinggel, mivel a világ második legnagyobb gazdasága adja a marhahúsexport majdnem felét.
Az Egyesült Államokba irányuló agrárexport Donald Trump 50 százalékos vámjai miatt 6,6 százalékkal zuhant a 2024-eshez képest, de a helyzet javulni fog, miután azok egy részét eltörölte az elnök.
Az MSN tudósítása szerint 2025 első felében Brazília
- 181 400 tonna marhahúst adott el az Egyesült Államokba,
- és 631 ezer tonnát Kínába.