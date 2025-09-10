Átjártak Ausztriába boltokból lopni a magyarok: rettegésben tartották a lakosokat, az osztrák rendőrség hajszát indított – 200 ezer euró a kár

Magyar vonatkozású bűncselekmény-sorozatról számolt be az osztrák közmédia. A híradás szerint átjártak Ausztriába boltokból lopni a magyarok, a rendőrség pedig most lecsapott rájuk.

Átjártak Ausztriába boltokból lopni a magyarok: az osztrák rendőrség hajszát indított / Fotó: illusztráció

Helmut Marban rendőrségi szóvivő arról tájékoztatott, hogy magyar betörőket fogtak el Burgenlandban. Valóságos hajsza folyt ellenük: az elmúlt hónapokban hétről hétre zajlott a magyar bűnbanda felkutatása. A nyomozók összehangolták a munkát

Magyarországon,

Burgenlandban

és Alsó-Ausztriában,

miután a rendőrség értesülései szerint a tolvajok itt is aktívak voltak.

Április és augusztus között a banda Seewinkel régiójában tevékenykedett. A lakosokat és a vállalkozókat is rettegésben tartotta, miután a bűnözők elsősorban az önkiszolgáló boltokra specializálódtak.

„Sikerült összerakni a puzzle minden darabját a különböző nyomok alapján, így akadtunk a banda nyomára. Végül aztán augusztus 26-án Ausztriában csapdába ejtették őket: a főkolompost Neusiedl am See városában kaptuk el, amikor éppen fel akart törni egy autót” – mondta el Marban.

A lekapcsolt tolvaj jelenleg az eisenstadti börtönben van előzetes letartóztatásban. A rendőrség szerint az ellene felhozott 17 bűncselekmény nagy részét beismerte, ugyanakkor azt állította, hogy a betörésekből szerzett értékekre és pénzre a drogfüggősége finanszírozásához volt szüksége. A banda egy másik, 33 éves tagját Magyarországon tartóztattak le. A többiek után azonban továbbra is nyomoznak.

Az osztrák rendőrség eltökéltsége azért is érthető, mert a bűnözők komoly kárt okoztak. Ennek nagy része abból keletkezett, hogy színesfémeket loptak egy üzemből. Csakhogy a férfiak bűncselekményeit részben biztonsági kamerák is rögzítették, így tudni lehet, hogy a banda öt főből áll.

Különböző településeken, főként Neusiedl am See környékén összesen 17 betörést hajtottak végre, az ezek során okozott kár összesen valamivel több, mint 200 ezer euró, ami átszámítva mintegy 80 millió forint.

Ausztriának azonban van elég baja a magyar tolvajok nélkül is. A tavalyi rendőrségi statisztika szerint nagyot nőtt a bűnözés a fiatalkorúak körében, akik ráadásul egyre fiatalabb korban térnek rossz útra. Körülbelül 12 ezer bejelentés érkezett 10–14 évesek ellen, akiknek a 48 százaléka egyébként nem osztrák származású volt.