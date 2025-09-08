Ez igazi pofon Ausztriának: ugyanaz az osztrák autóipari óriáscég ott tömegével rúgja ki az embereket, Magyarországon viszont toboroz – ez a magyarázat

Magyarországon nem lesznek leépítések, sőt: az AVL létszámbővítést tervez hazánkban, miután az itteni tevékenysége létfontosságú szerepet játszik az osztrák vállalat stratégiájában – közölte a világ legnagyobb márkafüggetlen autófejlesztőjének számító cég a HVG érdeklődésére.

Fotó: AFP

A lap emlékeztet: a vállalat eközben Grazban 350 munkavállalót bocsát el. Magyarországon az AVL mintegy 500 embert foglalkoztat négy telephelyen, többek között Zalaegerszegen. A városban működik az állami kezdeményezésű ZalaZone autóipari tesztpálya, amelyben az AVL is részt vesz egy vegyesvállalat formájában.

Érdemes megemlíteni, hogy az osztrák autóiparban sorra jelentik be a kirúgásokat, például a Hella körülbelül 225 munkahelyet szüntet meg Grosspetersdorfban, Burgenlandban, ami a jelenlegi létszám csaknem felét jelenti. A Schäffler berndorfi gyárában is teljes gőzzel folyik a leépítés: az év végéig bezárják a telephelyet és 450 alkalmazott veszíti el az állását.

A Der Standard cikke szerint a magas költségek, az árnyomás, a gyengülő kereslet és a kihasználtsági problémák mindig felmerülnek, amikor a vállalatok megindokolják döntéseiket. Az osztrák munkaügyi szolgálat megállapította: a jelenlegi nehéz helyzet miatt 2025 első félében csaknem 50 százalékkal több ember vesztette el az állását az osztrák autóipari szektorban, mint az előző év azonos időszakában.

Ez főként az autóiparban erős felső-ausztriai és stájerországi tartományokat érinti. Johannes Kopf, az AMS vezetője az ORF-nek úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unióra kivetett amerikai vámok az autóipari beszállítókak különösen rosszak. Kisebb megkönnyebbülést jelenet, hogy ezeket visszamenőlegesen augusztus 1-jétől 15 százalékra csökkentették.

A német autóipartól függ az osztrák ágazat

Az osztrák autóipar exportbevételeinek jelenleg mintegy 10 százaléka származik Észak-Amerikából. Az autóipari beszállítók fő értékesítési piaca Európa, elsősorban Németország. A mintegy 900 vállalkozás között jó néhány található, amely az autóipar mellett például a repülési és vasúti ipart, valamint az építőipari és mezőgazdasági gépgyártókat is ellátja.