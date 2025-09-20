Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kibertámadás
Ferihegy
repülőtér
Budapest Airport

Európai repülőterek támadás alatt: először szólalt meg a Budapest Airport – ilyen most a helyzet Ferihegyen

Európa több nagy repülőtere is súlyos fennakadásokat szenvedett el egy kibertámadás miatt. Megkeresésünkre a Budapest Airport is elárulta, hogyan érinti Ferihegyet az eset.
Gergely Máté
2025.09.20, 14:07
Frissítve: 2025.09.20, 14:34

Szombaton reggel több nagy európai repülőteret is megbénított a Collins Aerospace nevű szolgáltatót ért kibertámadás miatt. A reggeli órákban legalább négy járatot töröltek, köztük a Kigali és az Amszterdam felé induló gépeket, hasonló helyzetről számolt be a londoni Heathrow és a berlini repülőtér is. Most a Budapest Aiport is reagált megkeresésünkre, és elmondták, hogyan érinti őket az eset.

Európai repülőterek támadás alatt: először szólalt meg a Budapest Airport – ilyen most a helyzet Ferihegyen
Fotó: Shutterstock

Egy ilyen kibertámadás láncreakciót indíthat el a nemzetközi repülőterek között, így jogosan merült fel a kérdést, hogy milyen hatással lesz Magyarország legnagyobb repülőterére a Collins Aerospace-t ért támadást. 

A Budapest Airport megkeresésünkre elmondta: 

a kibertámadás Ferihegyet nem érintette, annak hatásai egyelőre nem tapasztalhatók a budapesti repülőtéren. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemel.

A Collins Aerospace is beszámolt a támadásról

A Collins Aerospace, amely az amerikai RTX vállalatcsoporthoz tartozik, hivatalosan is megerősítette a „kiberrel összefüggő zavarokat”. Közlésük szerint a probléma „korlátozott számú repülőteret érint” és elsősorban az elektronikus check-in és poggyászfeladás működésképtelenségét okozza. Hangsúlyozták, hogy a manuális utasfelvétel lehetőséget biztosít a működés fenntartására, és dolgoznak a rendszer helyreállításán.

A légi közlekedés digitális rendszereinek támadhatósága nem új jelenség, de az eset rávilágít arra, hogy

egyetlen szolgáltató elleni kibertámadás is tömeges fennakadásokat idézhet elő.

Az európai repterek és légitársaságok az utóbbi években folyamatosan erősítik kiberbiztonsági rendszereiket, ám a mostani incidens bizonyítja: a globális ellátási lánc egyetlen gyenge pontja is komoly következményekkel járhat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu