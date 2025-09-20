Európai repülőterek támadás alatt: először szólalt meg a Budapest Airport – ilyen most a helyzet Ferihegyen

Szombaton reggel több nagy európai repülőteret is megbénított a Collins Aerospace nevű szolgáltatót ért kibertámadás miatt. A reggeli órákban legalább négy járatot töröltek, köztük a Kigali és az Amszterdam felé induló gépeket, hasonló helyzetről számolt be a londoni Heathrow és a berlini repülőtér is. Most a Budapest Aiport is reagált megkeresésünkre, és elmondták, hogyan érinti őket az eset.

Fotó: Shutterstock

Egy ilyen kibertámadás láncreakciót indíthat el a nemzetközi repülőterek között, így jogosan merült fel a kérdést, hogy milyen hatással lesz Magyarország legnagyobb repülőterére a Collins Aerospace-t ért támadást.

A Budapest Airport megkeresésünkre elmondta:

a kibertámadás Ferihegyet nem érintette, annak hatásai egyelőre nem tapasztalhatók a budapesti repülőtéren. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zavartalanul, fennakadás nélkül üzemel.

A Collins Aerospace is beszámolt a támadásról

A Collins Aerospace, amely az amerikai RTX vállalatcsoporthoz tartozik, hivatalosan is megerősítette a „kiberrel összefüggő zavarokat”. Közlésük szerint a probléma „korlátozott számú repülőteret érint” és elsősorban az elektronikus check-in és poggyászfeladás működésképtelenségét okozza. Hangsúlyozták, hogy a manuális utasfelvétel lehetőséget biztosít a működés fenntartására, és dolgoznak a rendszer helyreállításán.

A légi közlekedés digitális rendszereinek támadhatósága nem új jelenség, de az eset rávilágít arra, hogy

egyetlen szolgáltató elleni kibertámadás is tömeges fennakadásokat idézhet elő.

Az európai repterek és légitársaságok az utóbbi években folyamatosan erősítik kiberbiztonsági rendszereiket, ám a mostani incidens bizonyítja: a globális ellátási lánc egyetlen gyenge pontja is komoly következményekkel járhat.