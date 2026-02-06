Ilyet még nem látott a világ: kész az új kínai szuperfegyver, seperc alatt pusztítja el az amerikai csúcstechnológiát – Elon Musk a fejéhez kap

Új szuperfegyvert hoztak létre kínai tudósok, amely állításuk szerint képes a földről műholdakat, így Elon Musk Starlink hálózatát is elpusztítani. A kínai szuperfegyver erős mikrohullámú impulzusokat képes kibocsátani, megbénítva az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat – írja a hongkongi székhelyű South China Morning Post.

Az új kínai szuperfegyver a Földről is képes elpusztítani a műholdakat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A TPG1000Cs nevű eszközt a Sanhszi tartománybeli Hszi'anban található Északnyugati Nukleáris Technológiai Intézetben fejlesztették ki. A kínai tájékoztatás szerint ez a világ első kompakt generátora nagy teljesítményű mikrohullámú fegyverekhez, amely képes rendkívüli teljesítmény – akár 20 gigawatt – leadására egy teljes percen keresztül.

Akár egy teherautóra is ráfér az új kínai szuperfegyver

Körülbelül négy méter hosszú és körülbelül öt tonna súlyú, így elég kompakt ahhoz, hogy teherautókon, hadihajókon, repülőgépeken vagy akár műholdakon is elférjen. Kínai szakértők becslései szerint az 1 gigawattnál nagyobb teljesítményű földi mikrohullámú fegyverek komolyan megzavarhatják vagy akár károsíthatják az alacsony Föld körüli pályán keringő Starlink műholdakat.

A korábban ismert hasonló rendszerek legfeljebb három másodpercig tudtak folyamatosan működni, és méretükben is jóval nagyobbak voltak.