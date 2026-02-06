Hatalmasat haraptak a bitcoinba, eltűntek a kriptoezermilliárdok, ez egy legenda vége?

A magyar idő szerinti péntek hajnalban újabb, több mint egyéves mélypontot tesztelt az ázsiai kereskedés során, amikor a legnagyobb kriptovaluta árfolyama a 60 ezer dollárt is megközelítette. Ezen a ponton azonban beléptek a diszkontra vadászók, akik a bitcoin esésében már lehetőséget láttak, így 65 ezer dollárig visszapattant az árfolyam, de a kriptopiacról továbbra is hiányzik a korábbi ralikat jellemző optimizmus.

Nincs új sztori a bitcoin mögött / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Elfogyott a lelkesedés a bitcoin mögül

A 2008-as alapítása óta számos elképzelés alapján hirdetett eszköz mögül kezdenek elfogyni azok a narratívák, melyek korábban az egekbe lőtték a legnagyobb kriptoeszközt. A bitcoin így ma már alacsonyabb szinten mozog, mint amikor Donald Trump amerikai elnököt újraválasztották, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció számos kriptobarát intézkedést foganatosított az elnök beiktatása óta.

A bitcoin zuhanását nem állították meg az intézményi vásárlások sem a 2024 nyarán útra indított ETF-eken keresztül sem, ahogy elfogyott a lendület a tavaly nyáron még sikeresnek tűnő kriptokincstár vállalatok mögül is. A Deutsche Bank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy

a bitcoin-ETF-ekből januárban újabb hárommilliárd dollár áramlott ki, miután az alapok decemberben és novemberben már kettő- és hétmilliárd dollár kivonását tapasztalták meg.

A Reuters összefoglalója szerint a teljes globális kriptopiac mintegy 2000 milliárd dollárt vesztett értékéből a tavaly októberi csúcs óta, és egyelőre nincs jele annak, hogy fordulna a befektetői hangulat. Az esés és a kisebb visszapattanás érintette a kisebb kriptók, mint az ether vagy a solana piacát is, előbbi árfolyama 1900, utóbbié 80 dollár körül mozgott péntek reggel.