Deviza
EUR/HUF378,36 -0,45% USD/HUF320,72 -0,61% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,32 -0,42% CZK/HUF15,62 -0,25% EUR/HUF378,36 -0,45% USD/HUF320,72 -0,61% GBP/HUF435,54 -0,17% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,32 -0,42% CZK/HUF15,62 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 352,29 -0,36% MTELEKOM1 974 -0,1% MOL3 936 -1,12% OTP40 260 -0,25% RICHTER11 340 +0,09% OPUS551 +0,36% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 210,45 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,31 -0,02% BUX129 352,29 -0,36% MTELEKOM1 974 -0,1% MOL3 936 -1,12% OTP40 260 -0,25% RICHTER11 340 +0,09% OPUS551 +0,36% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 210,45 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,31 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptopiac
bitcoin
ETF

Hatalmasat haraptak a bitcoinba, eltűntek a kriptoezermilliárdok, ez egy legenda vége?

A legnagyobb kriptovaluta a 60 ezer dolláros szintet is tesztelte az ázsiai kereskedés során. A bitcoin és a kriptopiac képtelen magára találni az októberi, óriási tőkeáttétes pozíciókat elégető zuhanás után.
K. B. G.
2026.02.06, 08:50
Frissítve: 2026.02.06, 09:28

A magyar idő szerinti péntek hajnalban újabb, több mint egyéves mélypontot tesztelt az ázsiai kereskedés során, amikor a legnagyobb kriptovaluta árfolyama a 60 ezer dollárt is megközelítette. Ezen a ponton azonban beléptek a diszkontra vadászók, akik a bitcoin esésében már lehetőséget láttak, így 65 ezer dollárig visszapattant az árfolyam, de a kriptopiacról továbbra is hiányzik a korábbi ralikat jellemző optimizmus.

bitcoin, bitcoin esés
Nincs új sztori a bitcoin mögött / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Elfogyott a lelkesedés a bitcoin mögül

A 2008-as alapítása óta számos elképzelés alapján hirdetett eszköz mögül kezdenek elfogyni azok a narratívák, melyek korábban az egekbe lőtték a legnagyobb kriptoeszközt. A bitcoin így ma már alacsonyabb szinten mozog, mint amikor Donald Trump amerikai elnököt újraválasztották, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció számos kriptobarát intézkedést foganatosított az elnök beiktatása óta.

A bitcoin zuhanását nem állították meg az intézményi vásárlások sem a 2024 nyarán útra indított ETF-eken keresztül sem, ahogy elfogyott a lendület a tavaly nyáron még sikeresnek tűnő kriptokincstár vállalatok mögül is. A Deutsche Bank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy 

a bitcoin-ETF-ekből januárban újabb hárommilliárd dollár áramlott ki, miután az alapok decemberben és novemberben már kettő- és hétmilliárd dollár kivonását tapasztalták meg.

A Reuters összefoglalója szerint a teljes globális kriptopiac mintegy 2000 milliárd dollárt vesztett értékéből a tavaly októberi csúcs óta, és egyelőre nincs jele annak, hogy fordulna a befektetői hangulat. Az esés és a kisebb visszapattanás érintette a kisebb kriptók, mint az ether vagy a solana piacát is, előbbi árfolyama 1900, utóbbié 80 dollár körül mozgott péntek reggel.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu