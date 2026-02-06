Nem finomkodott a győri Audi-gyár vezetése: kerek perec megmondta a dolgozóknak, mit tervez a fizetésükkel 2026-ban – a szakszervezet azonnal visszautasította

Két év után ismét tárgyalóasztalhoz ül az Audi Hungaria vezetése és az Audi Hungaria Független Szakszervezete (AHFSZ), ezzel megkezdődtek az idei bértárgyalások. Nincs könnyű időszakban az autóipar, így kérdéses, hogy mennyire gyorsan születhet újabb bérmegállapodás a négykarikás vállalatnál – számolt be róla a Kisalföld.

Folytatódnak a bértárgyalások az Audinál / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Megkezdődött az idei bértárgyalás! Az AHFSZ felkészült csapattal, átgondolt stratégiával és tagjaink érdekeit szem előtt tartva indult neki az idei folyamatnak. Fókuszban továbbra is: összefogás, szakmai alapok, erős érdekképviselet. A tárgyalás fejleményeiről a továbbiakban kizárólag zártan, az Audi Hungaria szakszervezeti tagoknak adunk információt” – írta csütörtöki közleményében az AHFSZ.

Kiemelték, hogy a jelenlegi európai autóipari és konszern helyzetek miatt:

Elsőszámú céljuk a foglalkoztatás biztonságának erősítése, valamint a létszámcsökkentések szankciókkal történő korlátozása.

A járműgyártásban a megnövekedett egyéni leterheltségek csökkentése a termeléshez igazodó megfelelő műszakrend felállításával a magánélet-munka egyensúlyának megteremtése érdekében.

A már meglévő bérelemek (alapbér, mozgóbér, VBK, egyszeri kifizetés, lojalitási bónusz, jubileumi bónusz) megvédése és a jelenlegi jövedelem szint megtartása, középtávon pedig fejlesztése.

Az Audi bértárgyalás első fordulóját február 4-én szerdán tartották meg a győri vállalatnál, melyen a munkáltató tárgyalódelegációja ismertette a határozott tárgyalási álláspontját, mely szerint alapbéremelés a jelenlegi helyzetben nem lehetséges, valamint az egyszeri és VBK kifizetés nem fenntartható.

Messze vannak az álláspontok, folytatódik a bértárgyalás

Az AHFSZ delegációjának vezetője – akit még egy éve se választottak meg a szakszervezet élére – azonnal és határozottan leszögezte, hogy egyik ponttal sem ért egyet. Zsidi Dávid hangsúlyozta, hogy maximálisan kiállnak meghatározott céljaik mellett.

„Különösen fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel erősítsük vállalatunk jövőképességét annak érdekében, hogy eséllyel pályázhassunk új termékekért. Célunk a regionális munkaerőpiachoz mért magasabb bérszínvonal csökkentése. Ennek értelmében a vállalatvezetés a jelenlegi helyzetben nem látja lehetőségét az alapbéremelésnek, az egyszeri kifizetésnek, valamint nem látja fenntarthatónak a választható béren kívüli juttatást (VBK) a továbbiakban” – emelte ki Németh Kinga a munkáltató tárgyalódelegációjának vezetője az első fordulón.