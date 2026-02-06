Deviza
Ezzel a fontos dologgal sokan nincsenek tisztában a lakáseladásnál, pedig sok pénz múlhat rajta

Sokan nincsenek tisztában azzal a lakáseladással kapcsolatban felmerülő szja-fizetési szabállyal, hogy a tulajdonosnak akkor is adófizetési kötelezettsége keletkezhet, ha külön szerződésben adja el a bútorokat vagy más berendezési tárgyakat.
Világgazdaság
2026.02.06, 09:48
Frissítve: 2026.02.06, 10:02

Az egyik legfontosabb előírás, hogy az öt évnél régebben vásárolt ingatlanok eladásából származó jövedelem teljes egészében adómentes. Ez azt jelenti, hogy aki 2021 előtt vásárolta meg a lakását, és 2026-ban adja el, annak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetnie az értékesítés után. A mentesség célja, hogy a hosszú távú ingatlantulajdonosokat ne terhelje adó, míg a rövid távú, spekulatív eladások esetében továbbra is fennmarad a 15 százalékos szja fizetési kötelezettség – írja az Origo.

Panel lakótelep, panelházOtthon Start Program
Lakáseladáskor bizonyos esetekben a külön értékesített ingóságok után is fizetni kell személyi jövedelemadót / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Így kell személyi jövedelemadót fizetni a lakáseladás után

Ha tehát a tulajdonos öt éven belül értékesíti a lakást, akkor az eladási ár és a vásárláskori ár különbsége – vagyis a nyereség – után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja).

Az adóalap mértéke azonban évről évre csökken:

  • a szerzést követő második évben a jövedelem 90 százaléka adóköteles,
  • a harmadik évben 60 százalék,
  • a negyedik évben 30 százalék,
  • az ötödik évtől pedig teljes mentesség jár.

A NAV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az adóhatóság nem feltétlenül a szerződésben szereplő árat tekinti irányadónak. A NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok – alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat, ha túl alacsonynak ítéli meg a szerződésben foglalt árat.

Az ingóságok után is kell szja-t fizetni

A lakáseladásnál azzal is tisztában kell lenni, hogy ha valaki például a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után szja-t is fizetnie kell.

A szabály szerint ugyanis amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.

Az ezzel kapcsolatos további szabályokról itt olvashat bővebben.

