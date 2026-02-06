Deviza
EUR/HUF379,65 -0,11% USD/HUF321,96 -0,23% GBP/HUF437,06 +0,17% CHF/HUF414,42 -0,12% PLN/HUF89,96 +0,03% RON/HUF74,56 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,07% EUR/HUF379,65 -0,11% USD/HUF321,96 -0,23% GBP/HUF437,06 +0,17% CHF/HUF414,42 -0,12% PLN/HUF89,96 +0,03% RON/HUF74,56 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
internetezés
Meta Platforms
Snapchat
okostelefon
gyermekvédelem
közösségi média
közösségi oldalak
fogyasztóvédelem
India

Másfél milliárdos ország mérhet végzetes csapást a Metára és az X-re: felhasználók millióinak tilthatják meg a használatot

Az európai tiltások csak a jéghegy csúcsa ahhoz képest, ami várhat a nagy technológiai cégekre, ugyanis már Indiában, a világ legnagyobb piacán is mozgolódnak a kiskorúak védelmére a honatyák. A gyermekek online védelmére hivatkozva Indiában is felmerült a közösségi média korhatárhoz kötése, ami több százmillió felhasználót érinthet. Ha a világ legnépesebb országa valóban megtiltja gyermekek és tinédzserek jelenlétét a platformokon, az súlyos csapást mérhet a Meta, a Snap és Elon Musk X-ének növekedési terveire.
Németh Anita
2026.02.06, 07:35

Világszerte erősödik az aggodalom az online tér gyermekekre gyakorolt káros hatásai miatt. Így van ez Indiában is. A világ legnépesebb országában egyre élénkebb a vita arról, hogy korhatárhoz kössék a közösségi média használatát.

közösségi média Portland,,Or,,Usa,-,Nov,11,,2024:,Assorted,Popular,Social
A gyermekek online védelmére hivatkozva Indiában is felmerült a közösségi média korhatárhoz kötése, ami több százmillió felhasználót érinthet / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Lavu Sri Krishna Devarayalu, a Narendra Modi miniszterelnök politikai szövetségesének számító párt parlamenti képviselője egy olyan törvényjavaslatot készül benyújtani, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára a közösségimédia-fiókok fenntartását. Devarayalu célja az adatvédelem biztosítása, valamint a gyermekek és fiatalok megvédése a kizsákmányolástól.

Az ilyen egyéni képviselői indítványok nem a kormány hivatalos álláspontját tükrözik, és ritkán válnak törvénnyé, ugyanakkor szélesebb parlamenti vitát indíthatnak el – mutatott rá a Bloomberg.

Több száz millió felhasználót veszíthetnek a közösségimédia-oldalak, ha India szigorít

A Worldiometer szerint 2026-ban Indiában a medián életkor 29,2 év. A meglehetősen fiatal korfával rendelkező India a világ legnagyobb piacaként jelentős tényező a közösségi oldalakat működtető nagy technológiai vállalatok üzletpolitikájában.

A Meta Instagramja és Facebookja, a Snap Snapchatje és Elon Musk X-e is nagy fogyasztói csoporttól eshetnek el, ha Indiában korlátozzák a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához. 

A ByteDance TikTokját ugyanakkor már korábban betiltották az országban.

A DataReportal globális digitális viselkedést elemző adatbázisa szerint az Instagramnak és a Facebooknak egyaránt több mint 400 millió felhasználója van Indiában. Ez több, mint bármely más országban. India a Snapchatnak a több mint 200 millió felhasználóval a cég legnagyobb piaca, míg az X-nek valamivel több mint 20 millió indiai felhasználója van.

Bár ezek a vállalatok általában kevesebb bevételt termelnek egy felhasználóra vetítve Indiában, mint a fejlettebb gazdaságokban, az ország óriási növekedési potenciált jelent. Indiában található a világ legnagyobb, még kiaknázatlan digitális fogyasztói bázisa, rengeteg olyan emberrel, aki még nem csatlakozott az internethez.

Group,Of,Kids,Busy,Using,Mobile,Phone,At,School,Corridor
Indiában is egyre jobban aggódnak a gyermekek lelki fejlődéséért a közösségi média káros hatásai miatt / Fotó: Westock Productions / Shutterstock

Devarayalu javaslata szerint

a szabályok betartatásáért a technológiai cégek lennének felelősek. A büntetés pedig akár 28 millió dollárnak megfelelő rúpiát, vagy a vállalat globális árbevételének 5 százalékát is elérhetné – attól függően, melyik az alacsonyabb összeg.

Múlt héten a pénzügyminiszter India gazdaságáról szóló jelentése is felvetette a közösségimédia-használat korhatárhoz kötésének kérdését.

Ashish Shelar, a Mumbait is magában foglaló tagállam informatikai minisztere munkacsoport felállítását rendelte el, hogy javaslatokat dolgozzon ki a közösségi média gyermekekre gyakorolt káros hatásainak kezelésére. A vezető egy hétfői X-bejegyzésében „a digitális függőség riasztó növekedésére és annak a gyermekek mentális és fizikai jóllétére gyakorolt kedvezőtlen hatásaira” hívta fel a figyelmet.

Ausztrália már megtiltotta a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, míg több más ország már rálépett arra a szabályozói ösvényre, amelynek végén ott is betilthatják azt. Ezek közül az indiai érintené a legtöbb felhasználót.

India 2020-ban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltotta a TikTokot és más kínai alkalmazásokat, tavaly pedig törvényt fogadott el az online szerencsejáték betiltásáról. Innen már csak egy nagyobb lépés lenne a közösségi oldalakhoz való hozzáférés szűkítése.

„Áruló”, „fasiszta”, „zsarnok”: nyilvánosan mocskolta Elon Musk az egyik európai kormányfőt

Elon Musk és Pedro Sánchez beleálltak egymásba, de míg a spanyol kormányfő a tisztségének megfelelő stílusban fejezte ki a nemtetszését, addig az üzletember személyeskedő támadásokkal. A vita tárgya Elon Musk X-jének működése, valamint hogy Spanyolország kormánya betiltaná a közösségi médiát a kiskorúak számára. A spanyol kormányfő digitális vadnyugatként jellemezte a közösségi médiát, amire a közösségi oldalon reagálva Elon Musk bebizonyította, hogy az is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu