Nem Von der Leyen az egyetlen: Németország legfőbb tábornoka állítja, az ő repülőgépét is megtámadták az oroszok – „Szabotázs alatt állunk”

Az Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök repülőgépét ért GPS-zavarás után a német hadsereg, a Bundeswehr legmagasabb rangú tábornoka, Carsten Breuer is arról számolt be, hogy repülőgépe navigációs rendszere támadás alá került.
A Focus beszámolója szerint az egyik eset egy északi útján történt a Balti-tenger felett, egy másik alkalommal pedig Litvániában. A tábornok szerint azonban a pilóták ezt a zavarást képesek áthidalni, és ő is bízik a képességeikben.
Az ugyanakkor nem világos, hogy a célpont kifejezetten Breuer gépe volt-e, vagy szélesebb körű zavarás történt.
A tábornok szerint azonban mindez nem is számít, hiszen mind a két esetben világos, hogy „szabotázs, kémkedés és más hibrid műveletek célkeresztjében állunk”, ami gyakran állami szereplőkre, nagyon gyakran pedig Oroszországra vezethető vissza. A német haditengerészet élén álló Christian Kaack szerint a GPS-jelek piszkálása mindennapos, akár katonai, akár civil célpontok ellen.
A Von der Leyen gépét ért GPS-zavarás mögött is Oroszországot sejtik, amelyre a bizottsági elnök bulgáriai útján került sor vasárnap. Ugyanakkor a valós idejű repülőjárat-követéssel foglalkozó Flightradar24 szerint a bizottsági elnök repülőgépét nem érte orosz GPS-zavarás: a gép transzpondere a felszállástól a leszállásig folyamatosan kiváló GPS-jelminőséget sugárzott.
Ráadásul a járat menetideje sem nőtt jelentősen: a repülés 1 óra 57 percig tartott, míg az út tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, vagyis nem történt rendkívüli kitérő, sem hosszú várakozás a levegőben. Ez azért is különös, mert ennek ellenére az Európai Bizottság homlokegyenest mást állít.
Médiabeszámolók szerint ugyanis Ursula von der Leyen gépe egy órán át körözött a levegőben, és végül papírtérkép alapján tették le Plovdivban. Arianna Podesta, az Európai Bizottság (EB) szóvivője megerősítette az esetet. Hangsúlyozta: az incidens csak tovább erősíti az unió megingathatatlan elkötelezettségét a védelmi képességek növelése és Ukrajna támogatása mellett.
A szóvivő tájékoztatása szerint a politikus repülőgépe végül biztonságosan landolt, de Ursula von der Leyen személyesen is szembesült a mindennapi kihívásokkal, amelyeket Oroszország és szövetségeseinek fenyegetése jelent. Az EB azt is közölte, hogy Európa keleti szárnyán egyre gyakoribb a GPS-rendszerek megzavarása, és az öreg kontinens számít a világ leginkább érintett régiójának.
