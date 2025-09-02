Deviza
Rangos szakmai lap cáfolja az alaptalan vádakat, nem az oroszok zavarták Ursula von der Leyen gépének GPS-ét – az Európai Bizottságot ez hidegen hagyja

Az Európai Bizottság azt állította, hogy Oroszország megzavarta Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének GPS-ét. A Flightradar24 viszont cáfolja a történetet, mivel a gép navigációs adatai terén nem tapasztalt semmilyen problémát, ráadásul a járat menetideje csak néhány perccel nőtt.
Hornyák Szabolcs
2025.09.02, 14:09
Frissítve: 2025.09.02, 14:43

Ursula von der Leyen repülőgépét nem érte orosz GPS-zavarás: a gép transzpondere a felszállástól a leszállásig folyamatosan kiváló GPS-jelminőséget sugárzott – közölte a valós idejű repülőjárat-követéssel foglalkozó Flightradar24 a közösségi médiában. A Financial Times hétfőn arról írt, hogy oroszok zavarhatták meg annak a repülőgépnek a GPS-ét, amelyen az Európai Bizottság vezetője Bulgáriába utazott a hét végén.

Ursula von der Leyen in Bulgaria Flightradar: nem érte orosz GPS-zavarás Ursula Von der Leyen repülőgépét
Ursula Von der Leyen Bulgáriában / Fotó: Anadolu via AFP

Sőt, a lap azt állította, hogy a politikus gépe egy órán át körözött a levegőben, amelyet végül papírtérkép alapján tettek le Plovdivban. Arianna Podesta, az Európai Bizottság (EB) szóvivője megerősítette az esetet. Hangsúlyozta: az incidens csak tovább erősíti az unió megingathatatlan elkötelezettségét a védelmi képességek növelése és Ukrajna támogatása mellett.

A szóvivő tájékoztatása szerint a politikus repülőgépe végül biztonságosan landolt, de Ursula von der Leyen személyesen is szembesült a mindennapi kihívásokkal, amelyeket Oroszország és szövetségeseinek fenyegetése jelent. Az EB azt is közölte, hogy Európa keleti szárnyán egyre gyakoribb a GPS-rendszerek megzavarása, és az öreg kontinens számít a világ leginkább érintett régiójának.

 

A  Flightradar24 viszont cáfolja a történetet, mivel a gép navigációs adatai terén nem tapasztalt semmilyen problémát. Ráadásul a járat menetideje sem nőtt jelentősen: a repülés 1 óra 57 percig tartott, míg az út tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, vagyis nem történt rendkívüli kitérő, sem hosszú várakozás a levegőben.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn helytelen közlésnek nevezte az ezzel kapcsolatos híreket.

