Rangos szakmai lap cáfolja az alaptalan vádakat, nem az oroszok zavarták Ursula von der Leyen gépének GPS-ét – az Európai Bizottságot ez hidegen hagyja

Ursula von der Leyen repülőgépét nem érte orosz GPS-zavarás: a gép transzpondere a felszállástól a leszállásig folyamatosan kiváló GPS-jelminőséget sugárzott – közölte a valós idejű repülőjárat-követéssel foglalkozó Flightradar24 a közösségi médiában. A Financial Times hétfőn arról írt, hogy oroszok zavarhatták meg annak a repülőgépnek a GPS-ét, amelyen az Európai Bizottság vezetője Bulgáriába utazott a hét végén.

Ursula Von der Leyen Bulgáriában / Fotó: Anadolu via AFP

Sőt, a lap azt állította, hogy a politikus gépe egy órán át körözött a levegőben, amelyet végül papírtérkép alapján tettek le Plovdivban. Arianna Podesta, az Európai Bizottság (EB) szóvivője megerősítette az esetet. Hangsúlyozta: az incidens csak tovább erősíti az unió megingathatatlan elkötelezettségét a védelmi képességek növelése és Ukrajna támogatása mellett.

A szóvivő tájékoztatása szerint a politikus repülőgépe végül biztonságosan landolt, de Ursula von der Leyen személyesen is szembesült a mindennapi kihívásokkal, amelyeket Oroszország és szövetségeseinek fenyegetése jelent. Az EB azt is közölte, hogy Európa keleti szárnyán egyre gyakoribb a GPS-rendszerek megzavarása, és az öreg kontinens számít a világ leginkább érintett régiójának.

The transponder signal transmitted by the aircraft contains a NIC value.

The NIC value encodes the quality and consistency of navigational data received by the aircraft.

Flightradar24 is using these NIC values to create the GPS jamming map at https://t.co/Ngz8eE1rlM

The flight… https://t.co/cxlZMpRzFH — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

A Flightradar24 viszont cáfolja a történetet, mivel a gép navigációs adatai terén nem tapasztalt semmilyen problémát. Ráadásul a járat menetideje sem nőtt jelentősen: a repülés 1 óra 57 percig tartott, míg az út tervezett időtartama 1 óra 48 perc volt, vagyis nem történt rendkívüli kitérő, sem hosszú várakozás a levegőben.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn helytelen közlésnek nevezte az ezzel kapcsolatos híreket.