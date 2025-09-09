Terrortámadás Kárpátalján: az utolsó pillanatban fogták el a merénylőt, már éppen be akart hatolni az iskolába – a Scotland Yard akadályozta meg a vérengzést

Egy kárpátaljai iskola ellen tervezett fegyveres támadást sikerlt megakadályozni a londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján – közölték kedden a hatóságok Londonban.

Az ukrán rendőrök elfogták a vérengzésre készülő fiatalt/Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentés a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságához érkezett egy brit internethasználótól még a múlt héten, és arról szólt, hogy egy online felületen megjelent poszt alapján valaki rövid időn belül támadást tervez a kárpátaljai területen lévő iskola ellen.

Gyorsan eljutott az információ az ukrán rendőrökhöz

Az értesülés alapján a londoni rendőrség sürgős vizsgálatot indított, és terrorizmusellenes parancsokságának nemzetközi összekötő tisztjéhez továbbította az értesülést. A Scotland Yard szerint előbb az Europolhoz került az ügy, mely riasztotta az ukrán hatóságokat. További gyors vizsgálat után az ukrán rendőrség pénteken őrizetbe vett egy 15 éves fiút, akinél különböző fegyvereket, köztük késeket talált.

A Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője. Dominic Murphy elmondta, hogy az ügy felderítésének és a támadás megakadályozásának mindegyik résztvevője Nagy-Britanniában és Ukrajnában egyaránt igazán figyelemre méltó munkát végzett, és ennek révén

sikerült elejét venni egy potenciálisan pusztító támadásnak a kárpátaljai iskola ellen.

Az ügy jelentőségét még inkább kiemeli Murphy szerint, hogy a háborúban álló Ukrajna hatóságainak rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozniuk, de a közös erőfeszítésnek köszönhetően szinte bizonyosan életeket sikerült megmenteni.

A Scotland Yard tájékoztatása után az ukrán belügyminisztérium az X portálon közzétett beszámolójában közölte, hogy a fiút akkor fogták el, amikor éppen be akart hatolni az iskolába. A fegyvereket a hátizsákjában találták meg.

A tárca szerint a fiú ekkor már élőben közvetítette cselekedetét egy streamingfelületen.