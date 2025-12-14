Karácsony: idén is sokan töltik belföldön az ünnepet — ezek a városok vezetik a toplistát
A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül az Origo írásából.
Ide utaznak a karácsonyi hosszúhétvégén a hazai vendégek
A portál a Szallas.hu adataira hivatkozva azt írja:
a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját a foglalási adatok szerint idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.
Az írásból kiderül, hogy melyik hazai városok találhatóak még a karácsonyi TOP 10-es népszerűségi listán és az is, hányan, mennyi időre, milyen összegből utaznak a magyarok és az is, hol szállnak meg az év végi pihenés idejére.