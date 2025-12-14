Deviza
Karácsony: idén is sokan töltik belföldön az ünnepet — ezek a városok vezetik a toplistát

Több magyar utazó tervez rövidebb belföldi kiruccanást az ünnepi hosszú hétvégére: több hazai város iránt kiugróan nagy az érdeklődés. A friss foglalási adatok azt mutatják, hogy a többség a karácsony környéki utazáskor két-három éjszakás pihenést tervez, és a foglalások jelentős része 170 ezer forint alatt marad.
VG
2025.12.14, 22:34

A karácsony évek óta az egyik legnépszerűbb időpont a belföldi utazást tervezők körében, idén sincsen ez másként. Hogy melyik régió a legnépszerűbb és mennyien utaznak párban vagy családdal és többségében milyen szállástípust választanak, egyebek mellett ez is kiderül az Origo írásából.

karácsony
Az év végi ünnep környékén sokan érkeznek Budapestre, nem utolsó sorban a csodálatos karácsonyi vásárok miatt / Fotó: Visit Hungary

Ide utaznak a karácsonyi hosszúhétvégén a hazai vendégek

A portál a Szallas.hu adataira hivatkozva azt írja:

a karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját a foglalási adatok szerint idén a főváros és holtversenyben Siófok vezeti, utánuk Hajdúszoboszló és Eger a legnépszerűbb úti cél.

Az írásból kiderül, hogy melyik hazai városok találhatóak még a karácsonyi TOP 10-es népszerűségi listán és az is, hányan, mennyi időre, milyen összegből utaznak a magyarok és az is, hol szállnak meg az év végi pihenés idejére.

