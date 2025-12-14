Deviza
Zuhannak a Broadway darabok bevételei, egyedül a Harry Potter varázsolja el a színházak pénztárait

A legfrissebb adatok szerint közel 12 százalékkal estek vissza a Broadway heti bevételei az ünnepi időszak után, de egy darab így is képes volt új csúcsot felállítani. A Harry Potter és az elátkozott gyermek 2,94 millió dollárt hozott, átlagosan 229 dolláros jegyárral, teltházas színházi előadásokkal – ami jól mutatja, mennyire polarizálódott a piac: a nagy brandek virágoznak, a közép- és alsókategória viszont szenved.
Zováthi Domokos
2025.12.14, 21:13

Az összesített adatok szerint a Broadway heti bruttó jegybevétele 11,9 százalékkal csökkent az előző héthez képest, miközben a nézőszám is mérséklődött, közel 2 százalékkal. A színházjegyek átlagára 146,17 dollárra esett vissza, ami mintegy 16 dollárral kevesebb a korábbi héthez viszonyítva.

Harry Potter színház
A színházbajáró közönség nagyon szereti a Harry Potter és az elátkozott gyermek / Fotó: AFP

A hálaadás utáni gyengébb kereslet régóta ismert jelenség, ám most különösen élesen rajzolódik ki: a túlárazott vagy kevésbé ismert produkciók kérlelhetetlenül megérzik a kereslet visszaesését.

Harry Potter új csúcsot ért el – a brand még mindig aranyat ér

Ezzel szemben a Harry Potter és az elátkozott gyermek kiemelkedően teljesített. A produkció a Lyric Theatre-ben

2,94 millió dollár bevételt ért el egyetlen hét alatt, 100 százalékos kapacitással, és ez a darab eddigi legjobb eredménye.

A siker oka többtényezős: a rajongói bázis továbbra is masszív, az ismert franchise magával viszi a turistákat, az új szereposztás pedig médiavisszhangot generált. A több mint 229 dolláros átlagjegyár jelzi, hogy a közönség fizet a biztos élményért.

Kettős piac: a nagy produkciók szárnyalnak, a kisebb előadások küzdenek

Az adatok egyre inkább két pólust mutatnak:

  1. A prémium darabok, sztárszereposztással és brandértékkel, stabilan teljesítenek.
  2. A közép- és alsó kategóriás produkciók viszont erősen árérzékenyek, és nagyobb mértékű visszaesést tapasztalnak.

Ez azt jelenti, hogy a piaci siker ma kevésbé a művészi minőségen és inkább a logón, a marketingen és a márkaerején múlik. Aki nem tud erős címet vagy egyedi élményt kínálni, könnyen elveszhet a kínálati túltelítettségben.

A nagy és híres darabok húzzák be a színházba az embereket

A trend világos: a tartósan magas jegyárak és a gazdasági bizonytalanság idején a nézők biztosra mennek. A Broadway túlélői azok a produkciók lesznek, amelyek neve önmagában vonzerő – ezek képesek áthidalni a szezonális gyengülést és a költségek növekedését is.

A kisebb előadások számára viszont új modellre lehet szükség: dinamikus jegyár-kezelésre, agresszívebb marketingre, célzott közönségépítésre vagy akár hibrid működésre (turnék, streaming jogok, koprodukciók), hogy elkerüljék a bevételi apályt.

