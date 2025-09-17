Már a királyi családnak is fizetéscsökkentéssel kell számolnia Hollandiában

A holland királyi család tagjainak az ország költségvetéséből biztosított fizetése jövőre euróezrekkel csökkenhet a holland kormány előterjesztése szerint. Az NL Times információi szerint ugyanis az inflációs adatok ellenére a Dick Schoof miniszterelnök vezette holland kabinet nem tervez fizetésemelést a holland királyi család számára.
A holland királyi család három tagjának fizetése nemcsak nem emelkedik a kormány javaslata szerint, hanem még csökken is pár ezer euróval az ideihez képest, így 2,82 millió eurót tehet majd ki.
Jelenleg a holland alkotmány és a királyi ház pénzügyi helyzetéről szóló törvény értelmében a királyi ház négy tagja jogosult állami juttatásra, köztük az uralkodó, a házastársa, a trón várományosa és az előző uralkodó. 2026-ban így Vilmos Sándor király 1 millió 163 ezer eurót kap majd, szemben az idei 1 millió 164 ezer eurós fizetéssel, míg felesége fizetése ugyancsak ezer euróval, 462 ezer euróról 461 ezer euróra csökken. A korábbi uralkodó, Beatrix hercegnő pedig 658 ezer eurót kap jövőre, ugyanannyit, mint idén. Ugyanakkor
a trónörökös Amális koronahercegnő idén sem vesz fel állami fizetést, ahogy azt tavaly sem tette, mivel még a tanulmányait folytatja.
A királyi család tagjai az adómentes juttatás mellett jogosultak rezsiköltségük, valamint a lovaik, autóik utáni és kommunikációs költségeik fedezésére is.
