Külföldön szilveszterezik? Érdemes lehet most elintézni a devizaváltást - megnéztük, milyenek a forint kilátásai az év végére
Nagyon erős éve volt a forintnak, a hazai deviza mindkét fontos fronton számottevően fel tudott értékelődni az idén, sőt, a magyar deviza még a régiós versenytársakra is köröket vert a 2025-ös esztendőben. A forint menetelése ugyan az elmúlt hetekben már megakadt, azt nem lehet vitatni, hogy a magyar pénznek kiváló éve van, és ezzel azok is jól járnak, akik a szilvesztert vagy az új év első napjait külföldön tervezik tölteni – ehhez viszont érdemes lehet már most átváltani a kellő devizaösszeget, mert hozhat még izgalmakat az évből hátra lévő pár nap.
Japánból kaphat pofont a forint
A japán jegybank magyar idő szerint péntek hajnalban megemelte az alapkamatot, ami a globális carry trade-ek visszahúzódásával járhat, ennek pedig a forint lehet az egyik legnagyobb vesztese. A magyar devizát ugyanis hazai oldalról a magas kamatkörnyezet tartja a jelenlegi szintjein, a devizánk keresletéhez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a carry kiinduló országaiban alacsony a ráta, így olcsón jutnak hitelhez a befektetők: Japán ezért az ilyen ügyletek egyik legjelentősebb kiindulópontja volt az elmúlt években, a dráguló hitelek viszont már pozícióik újragondolására késztethetik a befektetőket, főleg egy olyan, idén brutális árfolyamnyereséget is termelő pozíció kapcsán, mint a forint.
Ezért a japán jegybank kamatdöntése közvetve ugyan, de eladói nyomás alá helyezheti a forintot a következő hetekben.
A forint számára pedig érkezett még egy kedvezőtlen hír a héten, amikor is Varga Mihály jegybankelnök arra utalt kamattartást bejelentő beszédében, hogy az MNB a jövőben adatvezérelt működésre áll át, azaz a friss makroadatok formálják majd a kamatdöntéseket a következő időszakban. Ez azt jelenti, hogy a magyar központi bank szakít az eddigi politikájával, ami a kamatok stabilan és magasan tartását helyezte a fókuszba, és helyét egy reaktív politika veszi át – ez már magában hordozza egy potenciális kamatcsökkentés eshetőségét is, ami rossz ómen a forint számára, hiszen a csökkenő kamattámasz csökkenő keresletet jelent, ami az árfolyam lefordulását hozhatja magával. A befektetők pedig már el is kezdtek ezekre a helyzetekre spekulálni a devizapiacon, és az elmúlt napokban jelentős mínuszokba tolták a devizánkat mindkét fontosabb fronton.
Az euró a kamatdöntést megelőző 384-es szinttől 390-ig lengett ki, mielőtt 388-ig korrigált volna.
A dollár 327-től 332 fölé ralizott az elmúlt pár napban.
Amerikából jöhet a forint támasza
A forint azonban nem csak rossz híreket kapott az elmúlt napokban, a csütörtöki amerikai CPI inflációs adat például a vártnál jobban alakult, ezt látva a dollár villámgyorsan korrigált is 1 százalékot, a forint pedig hasonló mértékben tudott javítani ezt látva. A friss adathoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a Fed elsősorban nem a CPI-t, hanem a PCE inflációs adatot követi monetáris pályájának kialakítása során, így a csütörtöki adatnak nem feltétlenül van közvetlen hatása az amerikai kamatpályájára. Ez abból is látszik, hogy a vártnál enyhébb számok láttán is csak 1 százalékponttal nőtt a januári kamatvágás esélye, és még így is 27 százalék alatt van.
A forint számára a gyengélkedő dollár általában jó hír, ahogy ezt az idén is láthattuk, hiszen az amerikai deviza több mint 10 százalékot gyengült a dollár ellenében, és ebben a térben a forint is jókora szeletet tudott magának kikanyarítani. A zöldhasú az elemzői várakozások szerint pedig jövőre is gyenge maradhat,
- az IG elemzői 1,19–1,21-es euró-dollárral számolnak jövőre,
- a Morgan Stanley pedig 1,23-as keresztet becsült 2026 tavaszára,
így ezen a fronton minden bizonnyal számíthat még valamekkora támaszra a devizánk.
A forint alaposan megverte a régiós devizákat, de a folytatás kérdőjeles
A forint az idén mind a három meghatározó régiós devizával szemben fel tudott értékelődni, a legnagyobb mértékben a román lej ellenében javított, ezen a fronton jelenleg 8,4 százalékos az idei plusz, de ez a kereszt járt már 10 százalék feletti nyerőben is az idén.
A toplista második helyére a lengyel zloty elleni teljesítmény fért fel, ezen a fronton jelenleg 5,3 százalék az idei nyerő, valamivel kisebb, mint a 7,3 százalékos csúcs, amit december elején látott az árfolyam.
És nem elhanyagolható a cseh koronával szembeni 3,4 százalékos idei teljesítmény sem, mely a csúcson mindössze 1 százalékponttal nézett ki jobban a forint számára.