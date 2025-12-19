Külföldön szilveszterezik? Érdemes lehet most elintézni a devizaváltást - megnéztük, milyenek a forint kilátásai az év végére

Nagyon erős éve volt a forintnak, a hazai deviza mindkét fontos fronton számottevően fel tudott értékelődni az idén, sőt, a magyar deviza még a régiós versenytársakra is köröket vert a 2025-ös esztendőben. A forint menetelése ugyan az elmúlt hetekben már megakadt, azt nem lehet vitatni, hogy a magyar pénznek kiváló éve van, és ezzel azok is jól járnak, akik a szilvesztert vagy az új év első napjait külföldön tervezik tölteni – ehhez viszont érdemes lehet már most átváltani a kellő devizaösszeget, mert hozhat még izgalmakat az évből hátra lévő pár nap.

Japánból kaphat pofont a forint

A japán jegybank magyar idő szerint péntek hajnalban megemelte az alapkamatot, ami a globális carry trade-ek visszahúzódásával járhat, ennek pedig a forint lehet az egyik legnagyobb vesztese. A magyar devizát ugyanis hazai oldalról a magas kamatkörnyezet tartja a jelenlegi szintjein, a devizánk keresletéhez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a carry kiinduló országaiban alacsony a ráta, így olcsón jutnak hitelhez a befektetők: Japán ezért az ilyen ügyletek egyik legjelentősebb kiindulópontja volt az elmúlt években, a dráguló hitelek viszont már pozícióik újragondolására késztethetik a befektetőket, főleg egy olyan, idén brutális árfolyamnyereséget is termelő pozíció kapcsán, mint a forint.

Ezért a japán jegybank kamatdöntése közvetve ugyan, de eladói nyomás alá helyezheti a forintot a következő hetekben.

A forint számára pedig érkezett még egy kedvezőtlen hír a héten, amikor is Varga Mihály jegybankelnök arra utalt kamattartást bejelentő beszédében, hogy az MNB a jövőben adatvezérelt működésre áll át, azaz a friss makroadatok formálják majd a kamatdöntéseket a következő időszakban. Ez azt jelenti, hogy a magyar központi bank szakít az eddigi politikájával, ami a kamatok stabilan és magasan tartását helyezte a fókuszba, és helyét egy reaktív politika veszi át – ez már magában hordozza egy potenciális kamatcsökkentés eshetőségét is, ami rossz ómen a forint számára, hiszen a csökkenő kamattámasz csökkenő keresletet jelent, ami az árfolyam lefordulását hozhatja magával. A befektetők pedig már el is kezdtek ezekre a helyzetekre spekulálni a devizapiacon, és az elmúlt napokban jelentős mínuszokba tolták a devizánkat mindkét fontosabb fronton.