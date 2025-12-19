Már minden fontosabb az eurónál, a bevezetését sztrájkok köszöntik, máris tízezrek az utcán
A parlament döntésképtelensége miatt elmaradt a 2026-os költségvetés elfogadása, ami súlyos bér- és működési válságot idézhet elő. A bolgár közszféra legnagyobb érdekképviselete szerint a politikai játszmák árát ismét a dolgozók fizetik meg, ezért megígérték, hogy az országos sztrájkhullám jövőre is folytatódni fog – legalább addig, amíg a kormány nem rendezi a bérválságot.
Pattanásig feszült a helyzet Bulgáriában, miután a nemzetgyűlés nem tudta elfogadni sem a 2026-os állami költségvetést, sem az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási alapok büdzséjét. A Független Szakszervezetek Konföderációja (CITUB) élesen elítélte a döntést, és bejelentette:
készen áll országos, ágazati és regionális tiltakozások, valamint sztrájkok megszervezésére.
A parlament ideiglenes megoldásként úgynevezett „hosszabbító törvényt” fogadott el, amely a 2025-ös költségvetést alkalmazná 2026 első három hónapjában. A szakszervezet szerint ez politikailag motivált lépés, amely aláássa
- a jövedelmek növekedését,
- a megélhetési biztonságot
- és a beruházásokat.
A szakszervezet szóvivője a bolgár Novinite híroldalnak leszögezte: a törvényhozók a stabil gazdasági keret helyett „politikai tehetetlenséget” választottak, veszélybe sodorva több százezer közalkalmazott megélhetését.
A döntés súlyosan érinti az oktatást, egészségügyet, közigazgatást, közlekedést, kultúrát, a védelmi és rendészeti szerveket, valamint a mezőgazdaságot, a postai szolgáltatásokat és számos más stratégiai ágazatot. A szakszervezet külön hangsúlyozta: a bérek befagyasztása elfogadhatatlan.
A 2026-os költségvetési tervezetben szereplő, átlagosan 10 százalékos béremelés a közszférában gyakorlatilag elbukott. Ez közel 600 ezer munkavállalót érintett volna, közülük mintegy 470 ezren állami intézményekben, további 126 ezren állami és önkormányzati vállalatoknál dolgoznak.
Az eredetileg tervezett, mintegy 1 milliárd eurós bérfejlesztési így nem valósul meg.
A hosszabbító törvény mindössze az infláció korrekcióját tenné lehetővé, a CITUB szerint legalább 5 százalékos emelésre lenne szükség a fogyasztói árindex alapján. Ez azonban a szakszervezet szerint még így sem ellensúlyozná az alapvető élelmiszerek drágulását és a téli rezsiköltségek emelkedését, ami tömegeket sodorhat energia- és megélhetési szegénységbe.
A bolgár közszféra hazamegy, a lakosság az utcára vonul
A CITUB közleménye előtt egy nappal, csütörtökön tízezrek vonultak az utcára Szófiában és más bolgár nagyvárosokban, hogy a burjánzó korrupció ellen tüntessenek, a résztvevők a kormány lemondását, tisztességes választásokat és erős, független igazságszolgáltatást követeltek.
A demonstrációk hátterében szintén a 2026-os költségvetés körüli válság áll: miközben az ország hivatalosan két hét múlva csatlakozik az euróövezethez, a vitatott büdzsétervezet visszavonása és a kormányfő lemondása ellenére az átlagemberek még mindig érzik a politikai és gazdasági bizonytalanságot, elégedetlenségüknek pedig az utcán adtak hangot.
A szakszervezet arra is figyelmeztetett, hogy a költségvetés hiánya működési válságot idézhet elő a stratégiai ágazatokban. A megfelelő bérezés elmaradása tömeges szakember-elvándorláshoz és közszolgáltatási összeomláshoz vezethet.
A társadalmi békét nem lehet politikai játszmák oltárán feláldozni
– hangsúlyozta a CITUB. A szakszervezet szerint a következő hónapokban elkerülhetetlen a társadalmi feszültségek erősödése, és kijelentették: nem engedik, hogy a politikai instabilitás árát ismét a dolgozók fizessék meg.
