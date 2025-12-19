Deviza
EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,88 -0,39% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,88 -0,39% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sztrájkhullám
tömegtüntetés
költségvetési válság
Bulgária
euró bevezetése
közszféra

Már minden fontosabb az eurónál, a bevezetését sztrájkok köszöntik, máris tízezrek az utcán

A legnagyobb szakszervezet országos tiltakozásokat és sztrájkokat helyezett kilátásba, miközben közel 600 ezer dolgozó béremelése vált bizonytalanná. A bolgár közszféra az összeomlás szélére sodródott, miután a parlament nem fogadta el a 2026-os állami költségvetést.
VG
2025.12.19, 17:24
Frissítve: 2025.12.19, 19:03

A parlament döntésképtelensége miatt elmaradt a 2026-os költségvetés elfogadása, ami súlyos bér- és működési válságot idézhet elő. A bolgár közszféra legnagyobb érdekképviselete szerint a politikai játszmák árát ismét a dolgozók fizetik meg, ezért megígérték, hogy az országos sztrájkhullám jövőre is folytatódni fog – legalább addig, amíg a kormány nem rendezi a bérválságot.

Anti-government demonstration in Sofia bolgár sztrájkhullám bolgár közszféra
Befagyasztott bérek, növekvő megélhetési költségek és elmaradó beruházások: a bolgár közszféra dolgozói egyre feszültebbek, a szakszervezetek pedig már nyíltan sztrájkokra készülnek / Fotó: Anadolu via AFP

Pattanásig feszült a helyzet Bulgáriában, miután a nemzetgyűlés nem tudta elfogadni sem a 2026-os állami költségvetést, sem az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási alapok büdzséjét. A Független Szakszervezetek Konföderációja (CITUB) élesen elítélte a döntést, és bejelentette: 

készen áll országos, ágazati és regionális tiltakozások, valamint sztrájkok megszervezésére.

A parlament ideiglenes megoldásként úgynevezett „hosszabbító törvényt” fogadott el, amely a 2025-ös költségvetést alkalmazná 2026 első három hónapjában. A szakszervezet szerint ez politikailag motivált lépés, amely aláássa

  • a jövedelmek növekedését,
  • a megélhetési biztonságot
  • és a beruházásokat.

A szakszervezet szóvivője a bolgár Novinite híroldalnak leszögezte: a törvényhozók a stabil gazdasági keret helyett „politikai tehetetlenséget” választottak, veszélybe sodorva több százezer közalkalmazott megélhetését.

Megadta magát, lemond a bolgár kormányfő – ilyen drága még nem volt az euró bevezetése

Roszen Zseljazkov a bizalmi szavazás előtt távozik. A bolgár kormányfő enged a nép követelésének.

A döntés súlyosan érinti az oktatást, egészségügyet, közigazgatást, közlekedést, kultúrát, a védelmi és rendészeti szerveket, valamint a mezőgazdaságot, a postai szolgáltatásokat és számos más stratégiai ágazatot. A szakszervezet külön hangsúlyozta: a bérek befagyasztása elfogadhatatlan.

A 2026-os költségvetési tervezetben szereplő, átlagosan 10 százalékos béremelés a közszférában gyakorlatilag elbukott. Ez közel 600 ezer munkavállalót érintett volna, közülük mintegy 470 ezren állami intézményekben, további 126 ezren állami és önkormányzati vállalatoknál dolgoznak. 

Az eredetileg tervezett, mintegy 1 milliárd eurós bérfejlesztési így nem valósul meg.

A hosszabbító törvény mindössze az infláció korrekcióját tenné lehetővé, a CITUB szerint legalább 5 százalékos emelésre lenne szükség a fogyasztói árindex alapján. Ez azonban a szakszervezet szerint még így sem ellensúlyozná az alapvető élelmiszerek drágulását és a téli rezsiköltségek emelkedését, ami tömegeket sodorhat energia- és megélhetési szegénységbe.

A bolgár közszféra hazamegy, a lakosság az utcára vonul

A CITUB közleménye előtt egy nappal, csütörtökön tízezrek vonultak az utcára Szófiában és más bolgár nagyvárosokban, hogy a burjánzó korrupció ellen tüntessenek, a résztvevők a kormány lemondását, tisztességes választásokat és erős, független igazságszolgáltatást követeltek.

A demonstrációk hátterében szintén a 2026-os költségvetés körüli válság áll: miközben az ország hivatalosan két hét múlva csatlakozik az euróövezethez, a vitatott büdzsétervezet visszavonása és a kormányfő lemondása ellenére az átlagemberek még mindig érzik a politikai és gazdasági bizonytalanságot, elégedetlenségüknek pedig az utcán adtak hangot.

A szakszervezet arra is figyelmeztetett, hogy a költségvetés hiánya működési válságot idézhet elő a stratégiai ágazatokban. A megfelelő bérezés elmaradása tömeges szakember-elvándorláshoz és közszolgáltatási összeomláshoz vezethet.

A társadalmi békét nem lehet politikai játszmák oltárán feláldozni

– hangsúlyozta a CITUB. A szakszervezet szerint a következő hónapokban elkerülhetetlen a társadalmi feszültségek erősödése, és kijelentették: nem engedik, hogy a politikai instabilitás árát ismét a dolgozók fizessék meg.

Két hét múlva bevezetik az eurót Bulgáriában, tízezrek tüntetnek az utcán: még költségvetése sincs az országnak

Újabb tömegtüntetéseket tartottak Bulgáriában. Miután a demonstrációk miatt múlt héten megbukott a kormány, csütörtökön a korrupció és a választási visszaélések ellen vonultak utcára az emberek több nagyvárosban. Bulgária másfél héten belül csatlakozik az eurózónához, és jelenleg még költségvetése sincs 2026-ra.

 

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
528 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu