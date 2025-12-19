Már minden fontosabb az eurónál, a bevezetését sztrájkok köszöntik, máris tízezrek az utcán

A parlament döntésképtelensége miatt elmaradt a 2026-os költségvetés elfogadása, ami súlyos bér- és működési válságot idézhet elő. A bolgár közszféra legnagyobb érdekképviselete szerint a politikai játszmák árát ismét a dolgozók fizetik meg, ezért megígérték, hogy az országos sztrájkhullám jövőre is folytatódni fog – legalább addig, amíg a kormány nem rendezi a bérválságot.

Befagyasztott bérek, növekvő megélhetési költségek és elmaradó beruházások: a bolgár közszféra dolgozói egyre feszültebbek, a szakszervezetek pedig már nyíltan sztrájkokra készülnek / Fotó: Anadolu via AFP

Pattanásig feszült a helyzet Bulgáriában, miután a nemzetgyűlés nem tudta elfogadni sem a 2026-os állami költségvetést, sem az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási alapok büdzséjét. A Független Szakszervezetek Konföderációja (CITUB) élesen elítélte a döntést, és bejelentette:

készen áll országos, ágazati és regionális tiltakozások, valamint sztrájkok megszervezésére.

A parlament ideiglenes megoldásként úgynevezett „hosszabbító törvényt” fogadott el, amely a 2025-ös költségvetést alkalmazná 2026 első három hónapjában. A szakszervezet szerint ez politikailag motivált lépés, amely aláássa

a jövedelmek növekedését,

a megélhetési biztonságot

és a beruházásokat.

A szakszervezet szóvivője a bolgár Novinite híroldalnak leszögezte: a törvényhozók a stabil gazdasági keret helyett „politikai tehetetlenséget” választottak, veszélybe sodorva több százezer közalkalmazott megélhetését.

Megadta magát, lemond a bolgár kormányfő – ilyen drága még nem volt az euró bevezetése Roszen Zseljazkov a bizalmi szavazás előtt távozik. A bolgár kormányfő enged a nép követelésének.

A döntés súlyosan érinti az oktatást, egészségügyet, közigazgatást, közlekedést, kultúrát, a védelmi és rendészeti szerveket, valamint a mezőgazdaságot, a postai szolgáltatásokat és számos más stratégiai ágazatot. A szakszervezet külön hangsúlyozta: a bérek befagyasztása elfogadhatatlan.

A 2026-os költségvetési tervezetben szereplő, átlagosan 10 százalékos béremelés a közszférában gyakorlatilag elbukott. Ez közel 600 ezer munkavállalót érintett volna, közülük mintegy 470 ezren állami intézményekben, további 126 ezren állami és önkormányzati vállalatoknál dolgoznak.

Az eredetileg tervezett, mintegy 1 milliárd eurós bérfejlesztési így nem valósul meg.

A hosszabbító törvény mindössze az infláció korrekcióját tenné lehetővé, a CITUB szerint legalább 5 százalékos emelésre lenne szükség a fogyasztói árindex alapján. Ez azonban a szakszervezet szerint még így sem ellensúlyozná az alapvető élelmiszerek drágulását és a téli rezsiköltségek emelkedését, ami tömegeket sodorhat energia- és megélhetési szegénységbe.